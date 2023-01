Vaasan moottoritielle asetetaan tilapäinen nopeusrajoitus 80 km/h Vanhan Vaasan kanaalin sillan kohdalle

Rajoitusalueen sijoittuu suurin piirtein Yhdystien (valtatie 8) ja Kanavasillantien (tie 7156) väliin. Lisäksi rajoitusalueeseen kuuluu Pitkämäen eritasoliittymän kiihdytysramppi eteläsuuntaan.

Rajoituksen syynä on ajoradalla oleva jyrkähkö painuma ns. Vanhan Vaasan kanaalin sillan kohdalla, ajosuunnassa heti sillan jälkeen vasemmalla ajokaistalla ulkokaarteessa.

Tilapäinen 80 km/h nopeusrajoitus merkitään heti ja se on voimassa, kunnes painuma on saatu korjattua.