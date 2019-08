Vaasan museoissa ihasteltavaa ilmaiseksi Taiteiden yönä

Taiteiden yönä 8.8.2019 Tikanojan taidekoti, Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasan taidehalli ja Pohjanmaan museo ovat avoinna klo 15-22 ja tarjoavat runsaasti ohjelmaa kaikenikäisille. Museoihin on ilmainen sisäänpääsy. Vanhan Vaasan museo on Taiteiden yönä suljettu.

Tikanojan taidekodissa voi kolmen eri opastetun näyttelyn lisäksi seurata muun muassa lastenteatteria: Soiva Sammakko ja mysteeri museossa -näytelmä saa ensi-iltansa taidekodin puutarhassa. Illan aikana tarjolla on myös flamenco-tanssiesitys, musiikkia sekä herkkusuille vastapaistettuja vohveleita.

Pohjanmaan museossa pääsee tutustumaan esimerkiksi Meri vie, Meri tuo -näyttelyyn, josta on suomen- ja ruotsinkielisen opastuksen lisäksi kuvatulkkaus-opastusta. Lapsille tarjolla on “Keskellä historiaa…” -satutuokio sekä asfalttipiirustusta. Hittisarjan ystäville ohjelmassa on Storytelling ”The Mother of Dragons” – Kiinasta Game of Thronesiin -opastus.

Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä opastetut näyttelyt; Odysseia – matka taitteessa ja Hans Rosenströmin NO LAND IS AN ISLAND. Lapsille tarjolla on asfalttipiirustusta ja kaikille kiinnostuneille avoin työpaja.

Vaasan taidehallissa Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen pohjoismaiset residenssitaiteilijat, norjalaiset Åsne Storli ja Maria Landmark sekä MMM-kollektiivin Maria Autio ja Minna Karttunen esittävät otteita uusista teoksistaan. Taidehallissa voi osallistua myös taidegraafikoiden työpajaan.

Katso museoiden koko ohjelma ja aikataulut museoiden Facebook-sivuilta sekä:

https://vaasankaupunginmuseot.fi/

www.vaasa.fi/taiteidenyo