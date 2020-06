Vaasan museot järjestävät kesäohjelmaa kaikenikäisille

Vaasan kaupungin museossa järjestetään kaikille avoimia työpajoja heinäkuun ajan. Suomen kuvataiteen päivää 10.7. ja Suomen taiteen päivää 9.8. vietetään erityisellä ohjelmalla.

Museoissa järjestettävissä työpajoissa 1.–31.7. voi kokeilla erilaisia tekniikoita ja kuulla kiinnostavia tarinoita kaupungin historiasta. Työpajat pidetään suomeksi klo 11 ja ruotsiksi klo 14. Työpajaa edeltää lyhyt opastuskierros museoiden ajankohtaisiin näyttelyihin.

Tiistaisin Pohjanmaan museossa tutustutaan perusnäyttelyssä esillä oleviin perinteisiin käsitöihin ja tehdään värikkäitä eläimiä tai kirjanmerkkejä villalangasta.



Keskiviikkoisin Kuntsin modernin taiteen museossa voi kokeilla yksinkertaista grafiikkaa press print-levyillä. Sitä ennen tutustutaan By Nature -näyttelyyn.



Torstaisin Tikanojan taidekodin puutarhassa harjoitellaan maalauksen tekoa guassiväreillä Emil Aaltosen kokoelmanäyttelyn innoittamana.



Perjantaisin kuullaan kaupungin historiasta Vanhan Vaasan museossa, jossa voi osallistua Vanha Vaasa -teemaiseen tietovisaan ja kokeilla keppihevosrataa tai kävelyä puujaloilla museon sisäpihalla.



Työpajat on suunnattu ensisijaisesti 5-13-vuotiaille, mutta niihin saavat osallistua kaikenikäiset. Alle 18-vuotiaille museovierailu ja työpajaan osallistuminen on maksuton. Ohjelman kesto yhdessä työpajassa on 1-1,5 h. Ensimmäinen työpaja pidetään keskiviikkona 1.7 ja viimeinen perjantaina 31.7.

Tietoiskuja Helene Schjerfbeckistä Pohjanmaan museolla 10.7.

Suomen kuvataiteen päivää vietetään 10.7. taidemaalari Helene Schjerfbeckin (1862–1946) syntymäpäivän kunniaksi. Päivän aikana Pohjanmaan museolla järjestetään tietoiskuja Schjerfbeckistä.



Hedmanin kerroksen taidehuoneiden uusitussa ripustuksessa voi tutustua moniin Schjerfbeckin teoksiin. Museon kahviossa on avoin työpaja, joissa voi tehdä omakuvia peilin avustuksella. Myös näyttelytilaan voi mennä luonnostelemaan tai piirtämään.

Tove Jansson teemana Kuntsin modernin taiteen museossa 9.8.

Suomen taiteen päivänä 9.8. juhlitaan Tove Janssonia (1914–2001). Kuntsin modernin taiteen museossa kuullaan tietoiskuja taiteilijasta. Päivän aikana museon kahvilan tiloissa väritetään kuvia, opetellaan erilaisia solmuja ja luetaan pätkiä Janssonin Kesäkirjasta. Lukutuokiot ovat klo 14.30 suomeksi ja klo 15.30 ruotsiksi.



Lisäksi Tikanojan taidekodin sisäpihalla nähdään Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen tanssijoiden esitys. Perjantai 10.7. ja sunnuntai 9.8. ovat sisäministeriön suosittelemia yleisiä liputuspäiviä.