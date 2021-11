Vaasan pääkirjaston kahvilatiloihin haetaan uutta yrittäjää

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut antaa voittaneen tarjouksen jättäneelle palveluntuottajalle pääkirjastossa sijaitsevat Cafe Proosan kahvilatilat vuokralle.

Laadukkaan kahvilatoiminnan lisäksi uudelta yrittäjältä edellytetään lounasmahdollisuutta kirjaston asiakkaille, henkilöstölle ja muille palvelun käyttäjille sekä kokoustarjoiluja esimerkiksi Draama-salissa tilaisuutta järjestäville ryhmille.

Pääkirjastossa käy vuosittain n. 320 000 asiakasta ja siellä työskentelee yli 40 ihmistä. Kirjaston Draama-salin tilaisuuksien osallistujamäärät vaihtelevat 10–160 henkilön välillä. Tilaisuuksia on vuodessa noin 200.

Tarjoajat voivat tutustua tiloihin etukäteen – ilmoittaudu 7.12. mennessä

Tarjoajille järjestetään mahdollisuus tutustua kahvilan tiloihin ja varustukseen ennen tarjouksen jättämistä.

- Hyvä kahvila- ja lounaspalvelu on tärkeä osa viihtyisää pääkirjastoa. Haemme toimijaa, jolla on kiinnostusta kehittää kahvilasta tunnelmallinen kohtaamispaikka, johon lapsiperheet, opiskelijat, lukijat ja erilaiset yhteisöt tulevat mielellään viettämään aikaa ja tapaamaan toisiaan. Haluamme kehittää palveluita edelleen ja luoda mahdollisia uusia konsepteja yhteistyössä valitun palveluntuottajan ja kirjaston kesken, kertoo vs. kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Sanna Bondas.

Tutustumiskäyntiin on ilmoittauduttava tiistaihin 7.12.2021 mennessä sähköpostitse: sanna.bondas@vaasa.fi. Samasta osoitteesta voi kysyä lisätietoja maanantaihin 13.12.2021 klo 9 mennessä.

Yrittäjä voi aloittaa toimintansa 1.3.2022 lähtien. Sopimus on voimassa enintään viisi vuotta siten, että sitä ei voida irtisanoa tilaajan puolelta päättymään ensimmäisen kahden vuoden aikana.

Tarjoukset lähetetään sähköisesti viimeistään maanantaina 10.1.2022 klo 9 mennessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/teese.

Tarjouspyyntö on näkyvissä osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/teese/?id=369277