Vaasan palokaduille nimet  

Vaasan kaikille kahden korttelin välissä oleville palokaduille annetaan nimi. Nimeäminen helpottaa löydettävyyttä sekä tekee palokadut tunnetuiksi. Palokatuja on Vaasan keskustassa ja Vöyrinkaupungilla yhteensä 41, joista 34:lla ei ole aiemmin ollut lainkaan nimeä.

Palokatujen nimeämisellä parannetaan paikan löydettävyyttä sekä tehdään Vaasalle ominaiset palokadut tunnetuiksi. Nimivalinnoilla voidaan lisätä myös historian ymmärrystä.

– Tavoitteena on, että annettu nimi liittyy erityisesti esitettyyn paikkaan. Nimi muistuttaa siitä, mikä palokadun ympäristössä on ollut merkittävää tai omaleimaista, kaavoitusarkkitehti Anne Majaneva kertoo nimeämisestä.

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi 14.1.2020 kaavoituksen esittämät palokatujen nimiehdotukset julkisesti nähtäville. Ehdotuksista voi jättää mielipiteen 13.2. –13.3. ajan. Nimiryhmä käy mielipiteet läpi ja harkitsee, muutetaanko nimiehdotuksia niiden perusteella. Suunnittelujaosto päättää lopulliset nimet.

Palokatuja on Vaasan keskustassa ja Vöyrinkaupungilla yhteensä 41, joista seitsemälle on jo aiemmin annettu nimi asemakaavoituksen yhteydessä tai kaupunginhallituksen suunnittelujaoston erillisellä päätöksellä.

Ehdotetut nimet perustuvat paikan historiaan ja omaleimaisuuteen

Palokatujen nimien on haluttu liittyvän eri aikakausiin Vaasan historiassa sen nykyisellä paikalla. Nimissä on haluttu näkyviin kaupungin julkista ja yksityistä toimintaa ja tekijöitä sekä muita keskustalle ja Vöyrinkaupungille tunnusomaisia piirteitä. Nimivalinnoissa on huomioitu kaksikielisyys.

Palokatujen nimeämistä on valmisteltu kaavoituksessa. – Palokatujen nimeämistyö aloitettiin ideointiryhmässä, jossa olivat mukana Vaasa-opistossa toimivasta kaksikielisestä Vaasa 400-opintopiiristä Bertil Björklöv, Rauno Grönbacka, Veikko Laakso ja Mona Louhelainen. Saatuja tietoja ja muistikuvia on tarkistettu ja täydennetty kaavoituksen nimiryhmässä, Majaneva sanoo.

Nimeämisen lähteinä on käytetty mm. yritysten ja yhdistysten julkaisuja, Vaasan osoitekirjoja ja karttoja. Kaavoituksen nimiryhmään kuuluvat Anne Majaneva, Emma Pitkäjärvi ja Aila Virtanen.

Tutustu palokatujen nimien taustaan ja historiaan verkkosivustolla www.vaasa.fi/nimisto

Palokatujen nimiehdotu kset

1. Höyrymyllynkuja / Ångkvarnsgränden

2. Tuomarinkuja / Domargränden

3. Taiteilijankuja / Konstnärsgränden

4. Maanmittarinkuja / Lantmätargränden

5. Vanginvartijankuja / Fångvaktargränden

6. Lastentarhankuja / Barnträdgårdsgränden

7. Makkaramestarinkuja / Korvmästargränden

8. Soittokunnankuja / Musikkårsgränden

9. Palokunnankuja / Brandkårsgränden

10. Lyseonkuja / Lyceigränden

11. Toimittajankuja / Redaktörsgränden

12. Kellarimestarinkuja / Källarmästargränden

13. Aktivistinkuja/ Aktivistgränden

14. Sähkönkuja / Elektricitetsgränden

15. Puhelimenkuja / Telefongränden

16. Opettajankuja / Lärargränden

17. Pankkiirinkuja / Bankirgränden

18. Vesitorninkuja / Vattentornsgränden

19. Vahtimestarinkuja/ Vaktmästargränden

20. Kivipainonkuja / Stentryckerigränden

21. Talonrakentajankuja / Husbyggargränden

22. Vesitehtaankuja, Vattenfabriksgränden

23. Valokuvaajankuja / Fotografsgränden

24. Kansakoulunkuja / Folkskolegränden

25. Wasaborginkuja / Wasaborgsgränden

26. Hartmaninkuja / Hartmansgränden

27. Kirjastonkuja / Biblioteksgränden

28. Kenkätehtaankuja / Skofabriksgränden

29. Teräksenkuja / Teräsgränden

30. Kauppahallinkuja / Saluhallsgränden

31. Teatterinkuja / Teatergränden

32. Kauppamatkustajankuja / Handelsresandegränden

33. Rosteninkatu / Rostensgatan

34. Veturinmiehenkuja / Lokmannagränden

35. Konemestarinkuja / Maskinmästargränden

36. Veneenskrapaajankuja / Båtskrapargränden

37. Osuuskunnankuja / Andelslagsgränden

38. Kuorolaulunkuja / Körsångsgränden

39. Koululaisenkuja / Elevgränden

40. Suojeluskunnankuja / Skyddskårsgränden

41. Kirjailijankuja / Författargränden