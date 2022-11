Vaasan Sähkö laskee sähkön hintaa: hinta 19,87 snt/kWh joulukuun alusta

Hinta talvikuukausien ajan 19,87 senttiä kilowattitunnilta

Yhtiö laskee toistaiseksi voimassa olevien Perussähkö ja Tuulisähkö -tuotteiden hintaa. Uusi hinta on 21. marraskuuta alkaen 7,5 senttiä nykyhintaa edullisempi ja 1. joulukuuta alkaen 10,03 senttiä nykyhintaa edullisempi. Ero johtuu joulukuun alusta sähköenergian osalta muuttuvasta arvonlisäverosta (alv.). Yleissähkö-mittaustavalla Perussähkö-tuotteen uusi hinta on joulukuun alusta maaliskuun loppuun 19,87 senttiä (alv. 10 %) kilowattitunnilta. Marraskuun lopulla hinta on 22,40 snt/kWh (alv. 24 %).

- Hinnanmuutos oli merkittävä päätös, kertoo toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Damlin kertoo, että yhtiö on läpi syksyn työstänyt hinta-asiaa tavoitteenaan laskea hintaa heti, kun se on mahdollista.

- Asiakkaiden huoli on ollut mielessämme joka päivä. Meidän tavoitteena onkin ollut löytää ratkaisu koko talveksi. Keskusteluja asiasta on käyty Vaasan kaupungin kanssa läpi syksyn.

Yksinkertainen asia hinnan laskeminen ei ole ollut.

- Riskit sähkömarkkinoilla ovat tällä hetkellä korkean markkinahinnan takia massiiviset. Yhtiönä meidän on koko ajan huomioitava kykymme kantaa näitä riskejä. Tämä on haasteemme tässä hankalassa markkinatilanteessa. Meidän pitää myös pitkäjänteisesti pystyä rakentamaan yhtiön ja samalla myös koko Suomen tuotantokapasiteettia.

Monessa yhteydessä Vaasan Sähkö on tuonut esille Olkiluoto 3:n tuotannon merkityksen. Laitoksen kohtaamat tekniset haasteet syksyn testijakson päätteeksi onkin asia, joka lisää riskejä merkittävästi.

Lisäsäästöjä asiakkaiden kuluihin

Damlin kertoo, että kaukolämmön hintaa ei tässä tilanteessa aiota nostaa, vaikka Ukrainan sotatilanne on vaikuttanut esimerkiksi polttoaineiden hintoihin.

- Tässäkin asiassa johtotähtenä on ollut asiakkaiden tarpeet. Tällaiset päätökset tuovat lisäsäästöjä kuluttajien ja yritysten kuluihin.

Lisäksi Vaasan Sähköverkko tuo Fingridin väliaikaiset helpotukset kantaverkkomaksuihin asiakashintaan. Se merkitsee noin 10 prosentin hyvitystä verkkopalvelumaksuihin.

Vaasan Sähköllä on myös tulossa tuote, jossa asiakas pääsee paremmin vaikuttamaan omaan energiahintaansa siirtämällä sähkönkäyttöä tunneille, jolloin sähkö on sähköpörssissä edullista. Tuotteen rakenteen ansiosta asiakas ei kuitenkaan kanna täyttä sähköpörssiriskiä.

- Haluamme kannustaa siirtämään sähkönkäyttöä ajankohtiin, kun sähköä on hyvin saatavilla. Tulevalla tuotteella asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa myös suoraan Suomen sähköomavaraisuuteen. Pyrimme siihen, että se olisi osa valikoimaamme mahdollisimman pian, toteaa Damlin.

Olkiluoto 3 erittäin tärkeä tekijä

Konsernin tammi–syyskuun liiketulos oli positiivinen, vaikkakin liikevoittoprosentti hiukan laski edellisvuodesta. Konsernin 3. kvartaalin liiketuloksen merkittävin taustatekijä oli koko alkuvuoden tappiollisen sähkökaupan tuloksen muuttuminen positiiviseksi.

- Elo- ja syyskuussa saimme paljon merkittävää tuotantoa, muun muassa Olkiluoto 3:n testikäytöstä sekä Vaskiluodon voimalaitokselta, mikä mahdollisti tuloksen tekemisen sähkökaupassa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Siitä olemme kiitollisia.

Vuoden viimeisen kvartaalin tulokseen sisältyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä tuotantolaitosten käymiseen liittyen.

- Olkiluoto 3:n käytön jatkumisella on merkittävä vaikutus. Jos voimalaitos käy, meillä on mahdollisuus tehdä sillä tulosta. Riskit kasvavat entisestään, jos käyttöönotto vielä viivästyy, päättää Damlin.



Lokakuussa tehty hinnankorotus ja nyt tehty päätös laskea hintaa kesken hintakauden eivät näy syyskuun loppuun ulottuvassa tulosraportissa.