Vaasan Sähkö Sportin pääyhteistyökumppaniksi

21.6.2017 13:25 | Vaasan Sähkö Oy

Vaasan Sähkö ja Vaasan Sport ovat solmineet viiden vuoden yhteistyösopimuksen. Sopimuksessa on myös optio kausista 2022–2025.

– Vaasan Sport on vahva alueellinen toimija, jonka maanlaajuinen tunnettavuus ja näkyvyys tukevat meidän tavoitteitamme kasvaa valtakunnallisesti, kertoo Vaasan Sähkön sähkökauppayksikön johtaja Olli Arola sopimuksen taustoista.



– Haluamme myös olla tukemassa lasten ja nuorten liikuntaa, ja tämänlainen yhteistyö luo sille hyvät mahdollisuudet. Vaasan Sport tarjoaa junioreille hyvän kasvualustan ja samalla liigajoukkueen pelaajat ovat positiivisia urheilun esikuvia nuorille, Arola jatkaa.



– Vaasan Sähkön vahva mukaantulo on merkittävä Hockey-Team Vaasan Sportille, kertoo toimitusjohtaja Tomas Kurtén. Yhteistyö mahdollistaa jääkiekon kehittämisen Vaasan talousalueella pitkäjänteisesti ja yhteistyön pääpaino kuluttajasegmentissä on myös meille mielenkiintoinen asia. Tulevina vuosina jääkiekkobusiness kehittyy Suomessa voimakkaasti mm. digitaalisten palveluiden ja uusien jäähallihankkeiden kautta. Paremmat palvelut ja liiketoimintamahdollisuudet ovat edellytyksiä, jos haluamme tarjota kansainvälistä huipputason urheiluviihdettä Vaasassa ja Suomessa. Tähän kokonaisuuteen Vaasan Sähkön kanssa solmittu yhteistyösopimus istuu erittäin hyvin, jatkaa Kurtén.



– Vahva jääkiekkojoukkue tarvitsee mielestämme vahvan kumppanin, toteaa Arola. Yhdessä Vaasan Sportin kanssa voimme tarjota asiakkaillemme koko Suomessa uusia kokemuksia. Paikallisena toimijana meille on myös tärkeää, että voimme yhteistyön merkeissä luoda positiivista energiaa ja me-henkeä koko seudulle.