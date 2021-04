Vaasan StreetFood SOFT BUN on pehmeästi paras burgerisämpylä

Tulevan kesän merkittävin Street Food -uutuus laajassa vähittäiskauppajakelussa on Vaasan SOFT BUN. Se on ainutlaatuisen pehmeä ja kuohkea potato bun -hampurilaissämpylä, joka nostaa burgerin täytteiden maut ansaitsemaansa asemaan. Aidon amerikkalaisen perunasämpyläreseptin mukaan leivottu suomalainen sämpyläuutuus muuttuu paahdettaessa superpehmeäksi ja ilmavaksi tarjoten hampurilaiselle kestävän ja imukykyisen, käsissä helposti pideltävän rungon.

”Suomalaisia on jo parin vuoden ajan hemmoteltu laadukkailla briossi-tyyppisillä sämpylöillä, mikä on ollut omiaan kasvattamaan kotikeittiöiden hampurilaisbuumia ennen näkemättömiin mittasuhteisiin. Burgerihifistelijöiden ihailun kohteeksi on kuitenkin noussut nyt kansainvälisistä suosikkiravintoloista tuttu amerikkalaistyyppinen potato bun, jota vähittäiskaupasta ei ole aiemmin löytynyt. Olemmekin erittäin ylpeitä saadessamme tuoda kotikeittiöihin jälleen jotain uutta mahdollistamaan ravintolatason burgerielämyksen”, kertoo Vaasanin Street Food - tuoteryhmäpäällikkö Minna Lamberg.

Vantaan Petikossa leivottavassa mattapintaisessa Vaasan StreetFood SOFT BUN -uutuussämpylässä on tuttuun kiiltävään briossiin verrattuna pumpulimaisen pehmeä ja ulkonäöltään hieman rutussa. Laktoositon ja vegaaninen premium-luokan sämpylä on hennon makea ja se saa keltaiseen vivahtavaa väriä kurkumasta.

”Erityisesti trendikkäiden smash-burgereiden kokkaamiseen tarkoitettu uutuus käyttäytyy sen leivonnassa käytetyn perunan ansiosta eri tavoin kuin mikään muu vähittäiskaupan nykyisistä sämpylöistä. Peruna antaa sille sitkoa, jonka ansiosta sämpylä on rakenteeltaan kuohkea, jopa vaahtokaramellimaisen pehmeä. Vaikka sämpylä painuukin käsissä ruttuun, se ei murene. Perunasämpylälle tyypilliset ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa vasta oikeaoppisesti lämmitettäessä, eli sisäpinnoilta paahdettaessa. Se vaatiikin kokilta hieman perehtymistä hampurilaiskulttuuriin”, Lamberg taustoittaa.

Vaasan StreetFood SOFT BUN -sämpylää testattiin sen tuotekehitysvaiheessa paitsi burgerien ammattilaisten, myös hampurilaisiin intohimoisesti suhtautuvan burgeriyhteisön Burger Lovers Finlandin keskuudessa.

”Uskon hampurilaisten ammattilaisilta ja valveutuneilta harrastajilta saamamme palautteen perusteella, että perunasämpylästä tulee kaupan burgerisämpylävalikoiman uusi lippulaivatuote kotikeittiöiden nautiskelijoille”, lisää Minna Lamberg.

Vaasan StreetFood SOFT BUN -sämpylän paino on 70 gr ja halkaisija 4,5 tuumaa, eli 11,4 senttiä. Uutuus löytyy vähittäiskaupoista huhtikuun loppuun mennessä.

Lämmitysohje: SOFT BUN -sämpylä paahdetaan halkaisupinnoiltaan pannulla tai paistolevyllä Perunasämpylä pehmenee huomattavasti halkaisupinnoilta paahtaessa. Valmistusvinkki: Halkaisupinnat voi ennen paahtamista sivellä kevyesti majoneesilla tai sulatetulla voilla, joka paahdettaessa höyrystyy ja tuo sämpylään vielä enemmän kosteaa ja lämmintä pehmeyttä.

Ainesosat: Vehnäjauho, vesi, perunahiutale 7 %, sokeri, rypsiöljy, hiiva, vehnägluteeni, jodioitu suola, peruna (tärkkelys, jauho), säilöntäaine (E 200, E 282), emulgointiaine (E 471, E 472e, E 481), aromi, vehnätaikinajuuri, kurkuma, jauhonparanne (E 300), kuivahiiva. Saattaa sisältää pieniä määriä seesaminsiemeniä.

Ravintosisältö (100 g):

Energiaa 1256 kJ/300 kcal

Rasvaa 5,5 g

josta tyydyttyneitä 1 g

Hiilihydraatteja 50 g

josta sokeria 6,3 g

Ravintokuitua 3,2 g

Proteiinia 11 g

Suolaa 0,9 g

Laktoosia 0 g

Alkuperämaa: Suomi, leivottu Vantaalla

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 550 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan Street Food -hampurilais ja hot dog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2020 oli 200 miljoonaa euroa.