Vaasan The Bao Street food -ravintola maustaa Flow-elämystä

Perinteiset aasialaiset bao-höyrysämpylät ovat nopeasti valloittaneet katuruokamaailman. Flow’ssa Vaasan bao-höyrysämpylät tarjoillaan kansainvälisesti menestyneen huippukokin Mikko Kaukosen kekseliäillä fuusioresepteillä.

“Aasia on tunnettu katukeittiöistä, joista löytyy elämyksiä jokaiseen makuun. Katuruoka on edullista ja helppoa syödä, ja tienvarsilla sijaitsevat kojut keräävät ihmiset viihtymään yhdessä. Halusin tuoda tätä samaa tunnelmaa myös Flow’n kokeilunhaluiselle ja maailman ruokatrendejä seuraavalle festariyleisölle. Vaasan The Bao Street food -ravintolassa festarivieraat pääsevät kokemaan autenttisen bao-elämyksen, mutta pienellä twistillä”, kertoo Mikko Kaukonen.

Flow on tunnettu tasokkaasta ja monipuolisesta ravintolatarjonnastaan, ja siitä onkin muodostunut olennainen osa festarielämystä.

”Jotta Flow’n ruokakonsepti pysyy ajankohtaisena ja elämyksellisenä, kuratoimme sen uudelleen joka vuosi. Valitsemme mukaan kumppaneita, jotka jakavat kanssamme saman intohimon laatuun ja vastuullisuuteen sekä omaavat innovatiivisuutta rakentaa unohtumattoman Flow-elämys. Vaasan on yksi leipomoalan vastuullisuuden edelläkävijöitä ja olemme iloisia saadessamme Vaasan The Bao Street food -ravintolan täydentämään vuoden 2022 makumuistiin painuvaa Flow-kokemusta”, sanoo Vilja Grotenfelt, Flow Festivalin Head of Sales and Marketing.

”Olemme lanseeranneet Street food -konseptiin useita muoti-ilmiöksi kehittyneitä katuruokakonsepteja. Street food -konseptimme ytimessä on kekseliäisyys, uudet elämykset ja yhdessä kokeminen. Vastuullisuus on Vaasan toimintaa ohjaava arvo, joka myös yhdistää meitä ja Flow Festivalia”, sanoo Suvi Pulkkinen, Vaasan Digital Content & Events Manager

The Bao Street food -ravintolan bao-annoksista, kierrätysmateriaaleista rakennetusta ravintolasta ja elämyksellisestä ohjelmasta pääsee nauttimaan Flow Festivalin 2022 ajan 12.-14.8.2022.

Save the date

Tervetuloa Flow-etkoille kokemaan Vaasan The Bao Street food -ravintolaelämys 1.8.2022. Laitathan päivän jo kalenteriisi, lähetämme kutsun ja lisätietoa myöhemmin.