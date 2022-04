Vaasan tsemppi -stipendistä hyvät eväät jalkapalloharrastukseen

Suomen Palloliiton ja leipomoyhtiö Vaasan perustamalla Vaasan tsemppi -stipendillä kannustetaan eri ikäluokkien joukkueita kiinnittämään huomiota jalkapalloilijoiden fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen. Terveelliset elämäntavat, riittävä lepo ja oikeanlainen ravitsemus mahdollistavat liikunnan lisäksi jaksamisen myös koulussa, työelämässä ja muissa arjen askareissa.

”Haluamme pitää pallot pyörimässä ja kannustaa suomalaisia liikkumaan. Mitä varhaisemmin nuoret omaksuvat urheilijoiden terveelliset elämäntavat, sitä enemmän niistä on hyötyä myös aikuisiällä. Esimerkiksi monipuolinen ravinto ja riittävä uni eivät valitettavasti ole kaikille aktiiviharrastajillekaan itsestään selvyyksiä, joten niistä muistuttamiselle on selkeä tarve. Stipendin joukkue saa käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi joukkueiden pelimatkojen kulujen kattamiseen, varusteiden päivittämiseen tai vaikkapa peli- ja matkaeväiden hankintaan”, kertoo Vaasan Brand Experience Manager Katja Willberg ja jatkaa:

”Vaasan tsempin hakeminen on helppoa. Joukkueen tulee kertoa, millaisia terveellisiin elintapoihin liittyviä käytäntöjä heidän arkeensa kuuluu, tai esimerkiksi jakaa joukkueen vinkki terveellisestä välipalasta. Parhaista stipendihakemuksista valitaan 20 joukkuetta, jotka saavat tsemppirahan hyväksi havaitun toimintansa ylläpitämiseksi.”

Jalkapallon rooli hyvinvoinnin edistäjänä

Suomen Palloliitto on noin 900 jäsenseurallaan Suomen suurin lasten ja nuorten liikuttaja. Eri ikäryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tärkeä osa suomalaisen jalkapallon vastuullisuusohjelmaa. Aihetta nostetaan esiin Vaasan tsemppi -stipendin avulla. Sen tavoitteena on herättää joukkueiden ja seurojen keskuudessa entistä enemmän kiinnostusta paitsi lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, myös terveyttä ja hyvinvointia edistävien arjen tekojen huomioimiseen.

”Suomalaisella jalkapallolla on maamme suurimpana kansanliikkeenä valtavan suuri rooli ja vastuu liikuttaa kansakuntaa ja edistää paitsi yksilöiden, myös yhteiskunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vaasan tsemppi pureutuu tärkeään teemaan, eli lasten ja nuorten jaksamisen tsemppaamiseen. Ilman terveellisiä elintapoja ihminen ei jaksa, eikä myöskään pärjää. Mikä onkaan sen mukavampaa kuin hikoilla osana suurempaa joukkoa - kuitenkin omana itsenään pärjäten ja toisia samaan tsempaten”, kertoo Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen ja jatkaa: ”Tsemppaamme kaikkia kiinnittämään huomioita joukkueen jäsenten jaksamiseen ja pärjäämiseen myös kentän ulkopuolella. Yksinkertaisetkin teot ja tavat lasten ja nuorten liikunta- ja pelikipinän ylläpitämiseksi ovat tärkeitä, ja niistä kertomalla on helppo hakea Vaasan tsemppi -stipendiä.”

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 530 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan hampurilais- ja hot dog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2020 oli 200 miljoonaa euroa.

Suomen Palloliitto on jalkapallon erikoisliitto, joka Kansainvälisen Jalkapalloliiton FIFA:n jäsenenä vastaa maamme kaikesta jalkapallo- ja futsaltoiminnasta ja sen kehittämisestä. Palloliitto tekee työtä kasvatus- ja harrastustoiminnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun parissa ihmisläheisellä ja asiakaskeskeisellä tavalla. Palloliiton ensisijaisena tavoitteena on kehittää suomalaista jalkapalloa entistä arvostetummaksi, seuratummaksi ja harrastetummaksi lajiksi.

Suomen Palloliittoon kuuluvissa noin 900 jäsenseurassa on yli 141 000 rekisteröityä pelaajaa. Kaikkiaan jalkapallon kanssa on viikoittain tekemisissä noin 500 000 suomalaista. Suomen Palloliitto on harrastajamäärältään Suomen suurin urheilun lajiliitto.