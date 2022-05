Vaasan uudet bussiaikataulut julkaistiin – Lifti aloittaa liikennöinnin heinäkuussa

Liftin liikennöinti alkaa heti heinäkuun alussa 1.7., kun uudet liikennepalvelusopimukset astuvat voimaan. Tulevat kesäaikataulut julkaistaan jo nyt, jotta matkustajat ehtivät tutustua niihin rauhassa ajan kanssa.

– Liftin myötä Vaasan seudun joukkoliikenteen palvelutaso parantuu huomattavasti ja on hienoa, että pääsemme aloittamaan uudella linjastolla heti heinäkuun alusta. Näin matkustajat ehtivät tutustua uusiin aikatauluihin jo tänä kesänä, joukkoliikenneasiantuntija Anastassia Backlund kertoo.

Liftin tulevat kesäaikataulut löytyvät osoitteesta www.lifti.fi. Sivuilta löydät lisäksi tarkemmat kuvaukset ja reitit jokaisesta linjasta. Aikataulujen yhteydessä julkaistaan myös uudet seudulliset vuorot Maalahden ja Vähänkyrön suuntaan.

Uusi linjasto mahdollistaa entistä sujuvamman matkanteon

Liftin tavoitteena on helpottaa kuntalaisten arkea ja mahdollistaa entistä sujuvampi matkanteko asuinalueiden, työpaikkakeskittymien ja muiden keskeisten kohteiden välillä. Uudistuksen myötä matka-ajat lyhenevät ja vuorovälit tihentyvät erityisesti ruuhka-aikaan.

– Jatkossa esimerkiksi keskussairaalan pysäkeiltä lähtee ruuhka-aikoina bussi lähes 5 minuutin välein, kun nykyään vuoroväli on 25 minuuttia, Backlund selventää.

Liftin näkyvin muutos on siirtyminen nykyisistä pitkistä rengaslinjoista selkeisiin heilurilinjoihin, joissa bussit kulkevat edestakaisin samaa reittiä.

Heinäkuun alusta lähtien Vaasan seudun joukkoliikenne muodostuu kahdeksasta säännöllisesti ajettavasta heilurilinjasta, yhdestä työmatkaliikenteen vuorosta Västervikin ja Gerbyn alueelta Runsoriin sekä kahdesta kouluvuorosta.

– Uudet linjat kulkevat lähes poikkeuksetta keskustan kautta, mikä lisää keskustan ylittävien suorien ja nopeiden yhteyksien määrää huomattavasti, Backlund kertoo.

Kaikki nykyiset kuljettajat jatkavat

Vaasan kaupunki kilpailutti joukkoliikenteen liikennöitsijän keväällä 2021. Voittajaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt hämeenlinnalainen Vekka Group Oy.

Vekka Groupin toimitusjohtaja Tomi Vasiljev odottaa jo innolla Vaasaan tuloa ja kertoo valmistelujen olevan hyvässä vauhdissa.

– Pystytimme juuri uuden bussivarikon paikallisliikenteen kalustolle. Varikolle tulee myös kuljettajien sosiaalitilat. Uudet ajoneuvot on tilattu tehtaalta ja ne ovat parhaillaan työn alla, joten kaikki tulee olemaan valmista heinäkuun alkuun mennessä.

Vasiljevin mukaan nykyiset kuljettajat siirtyvät Vekka Groupille Lonka-sopimuksella, jonka mukaan kilpailutuksen voittaneen yrityksen on palkattava hävinneen yrityksen työntekijät entisillä työehdoilla.

– Kaikki nykyiset kuljettajat ovat siirtymässä meille ja otamme heidät iloisin ja positiivisin mielin vastaan, hän kertoo.

Parantuva palvelutaso ja tiheämmät vuorovälit vaativat huomattavasti aiempaa enemmän kuljettajia. Vekka Group suunnitteleekin palkkaavansa kolminkertaisen määrän kuljettajia nykyiseen verrattuna.

– Olemme avanneet Vaasaan 60 työpaikan rekrytoinnin TE-palveluiden kautta ja haku on auki ainakin huhtikuun alkuun asti. Tämän lisäksi järjestämme yhdessä Sedun kanssa kuljettajakoulutuksen, jolla pyrimme edesauttamaan alanvaihtoa suunnittelevien työllistymistä meille linja-autoliikenteen pariin, Vasiljev kertoo.

– Vaasa on yksi niistä Suomen joukkoliikennealueista, jossa joukkoliikenteeseen toden teolla panostetaan. Erityisesti on ilo huomata uuden linjaston palvelutaso, joka on huomattavasti aiempaa parempi. Tällä on varmasti positiivinen vaikutus joukkoliikenteen käyttäjämääriin, jonka lisäksi uusi linjasto luo uusia työpaikkoja linja-auton kuljettajille.

Näin joukkoliikenneuudistus on edennyt

2018 – Vaasan ja Mustasaaren uuden yhteisen joukkoliikenteen järjestämistapa ja tavoitteet määritellään.

– Vaasan ja Mustasaaren uuden yhteisen joukkoliikenteen järjestämistapa ja tavoitteet määritellään. Syksy 2019 – Uuden linjaston suunnittelu ja vaikutusten arviointi alkavat.

– Uuden linjaston suunnittelu ja vaikutusten arviointi alkavat. Kevät 2020 – Joukkoliikenneuudistuksen brändäys käynnistyy. Vaasan ja Mustasaaren yhteiselle joukkoliikenteelle suunnitellaan oma brändi uudella logolla ja visuaalisella ilmeellä.

– Joukkoliikenneuudistuksen brändäys käynnistyy. Vaasan ja Mustasaaren yhteiselle joukkoliikenteelle suunnitellaan oma brändi uudella logolla ja visuaalisella ilmeellä. Syksy 2020 – kevät 2021 – Nimi ja ulkoasu valitaan äänestyksellä. Vaasan seudun asukkaat äänestivät joukkoliikenteelle nimeksi Lifti ja teippausväriksi pinkin.

– Nimi ja ulkoasu valitaan äänestyksellä. Vaasan seudun asukkaat äänestivät joukkoliikenteelle nimeksi Lifti ja teippausväriksi pinkin. Kevät 2021 – Liikennöitsijä kilpailutetaan ja voittajaksi valitaan Vekka Group Oy. Samalla Vaasan kaupunki tilaa kolme uutta biokaasulla kulkevaa bussia.

– Liikennöitsijä kilpailutetaan ja voittajaksi valitaan Vekka Group Oy. Samalla Vaasan kaupunki tilaa kolme uutta biokaasulla kulkevaa bussia. Heinä-elokuu 2021 – Bussien teippaus alkaa. Uuden brändin mukaisia autoja ilmestyy jo katukuvaan.

– Bussien teippaus alkaa. Uuden brändin mukaisia autoja ilmestyy jo katukuvaan. Lokakuu 2021 – Liftin uusi linjasto julkaistaan.

– Liftin uusi linjasto julkaistaan. Toukokuu 2022 – Liftin aikataulut julkaistaan

– Liftin aikataulut julkaistaan Heinäkuu 2022 – Lifti aloittaa toimintansa.

Lue lisää