Vaasan vanhusneuvosto palkitsi vuoden 2020 vanhustyöntekijät

Vaasan Vanhusneuvosto palkitsi 11.3.2021 Vuoden vanhustyöntekijä –kunniakirjalla VPS Naapuriavun, Vaasan Eläkeläiset ry:n jäsenen Raimo Vahteran ja Vaasan kansalliset seniorit ry:n tietotekniikkakerhon ikäihmisten parissa tehdystä vapaaehtoistyöstä.

Vaasan Palloseuran Naapuriapu

Vaasan Palloseuran Naapuriapu toimi koronakeväänä 2020 maaliskuusta kesäkuuhun auttaen riskiryhmään kuuluvia ja ikäihmisiä erilaisissa arkea helpottavissa askareissa. Avun piiriin kuului muun muassa kaupassa käyntiä, apteekissa asiointia ja pihan kevätsiivouksen tekemistä.

VPS Naapuriapu toimi täysin vapaaehtoisvoimilla ja apua tarjottiin ympäri Vaasaa ilmaiseksi. Vapaaehtoisporukkaan kuului ykkösjoukkueen ihmisiä, junnuliigan perheitä, vanhempia, kannattajia, seuran työntekijöitä ja valmentajia.

Vaasan Eläkeläiset ry:n jäsen Raimo Vahtera

Vaasan Eläkeläiset ry:n jäsen Raimo Vahtera on tehnyt pitkään vapaaehtoistyötä ikäihmisten parissa. Hän on jo noin 10 vuoden ajan järjestänyt eläkeläisille suosittua digivalokuvauskerhoa sekä useita vuosia eläkeläisille tarkoitettua Nettikerhoa, jossa tehdään tutuksi tietokoneen käyttöä. Hän on vieraillut eri yhdistyksissä opettamassa tietokoneen käyttöä eläkeläisille sekä kouluttanut usean vuoden ajan yhdistyksille mentoreita tietokoneen opetukseen.

Vahtera valokuvaa ja videoi monesti Ikäkeskuksen, Vanhusneuvoston ja eläkeläisyhdistysten yhteisiä tapahtumia sekä esiintyy säännöllisesti muusikkona eri eläkeläisyhdistysten tilaisuuksissa ja palvelutaloissa.

Vaasan kansalliset seniorit ry:n tietotekniikkakerho

Vaasan kansalliset seniorit ry:n tietotekniikkakerho on tukenut paitsi oman yhteisönsä jäseniä, myös muita vaasalaisia ikäihmisiä, heidän ponnisteluissaan oppia käyttämään palveluita, jotka vaativat nyky-yhteiskunnan asettamia yksilöiden tietotekniikkavalmiuksia. Tietotekniikkakerhossa kahdeksan alaa tuntevaa senioria toimivat vertaisohjaajina ja antavat pääosin henkilökohtaista opastusta muun muassa tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käytössä.

Kerholaiset ovat järjestäneet myös tietotekniikkakursseja yhteistyössä Vaasa-opiston kanssa sekä pitäneet suosittuja tietoiskuja tietoteknisistä mahdollisuuksista pääkirjaston Draama-salissa. Tietotekniikkakerholaiset ovat onnistuneet madaltamaan ikäihmisten osallistumiskynnystä siten, että tunneille on helppo osallistua ja tieto tulee helposti omaksuttavassa muodossa.

Vaasan vanhusneuvosto palkitsee joka vuosi Vuoden vanhustyöntekijät

– Iso kiitos vuoden 2020 vanhustyöntekijöille heidän tärkeästä toiminnastaan, kiittävät Vaasan vanhusneuvoston jäsenet.

Perinteisesti Vaasan vanhusneuvosto palkitsee vuoden vanhustyöntekijät seniorijuhlassa lokakuussa, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi palkitsemistilaisuus pidettiin pienimuotoisesti tämän hetken kokoontumisrajoitukset huomioiden.

Vanhusneuvosto pyytää vuosittain ehdotuksia ryhmästä tai henkilöstä, joka ansaitsee tulla huomioiduksi vaasalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Näiden ehdotusten joukosta neuvosto valitsee palkittavat. Ehdotuksia on voinut antaa kuka tahansa. Vuonna 2020 ehdotuksia tuli kahdeksan kappaletta.