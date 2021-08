Vaasan Veden alueella poikkeama talousveden laatutavoitteesta

Jaa

Viime päivinä otetuissa vesinäytteissä Vaasan Veden vesilaitoksen toiminta-alueella on talousvedessä todettu Vaasan Vähänkyrön ja Sundomin kaupunginosissa yksittäisiä kolibakteereja.

Vaasan Vesi selvittää syyt talousveden heikentyneeseen laatuun ja on ryhtynyt toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Putkistojen huuhtelua ja desinfiointia on lisätty ja näytteiden tutkimista on laajennettu.

Poikkeama laatutavoitteesta ei aiheuta terveyshaittaa eikä rajoituksia talousveden käytölle.

Lisätietoja antavat vastaava vesilaitoksen hoitaja, käyttöpäällikkö Per-Eric Lindh puh. 040 5942823 ja terveysinsinööri Asko Myntti 040 555183.