Vaasassa haetaan uusia ajatuksia kehittämiseen maailmalta

Vaasan kaupungin neljä työntekijää matkasi maailmalle Suomessa vielä harvinaisen Job Shadow -toiminnan myötä.

Petra Winbergin, Maria Rannanpään, Leila Roinisen ja Mathilda Bondénin toive ulkomaan komennuksesta toteutui tänä syksynä. Nelikko syvensi osaamistaan ja hankki kansainvälistä kokemusta Job Shadow -toiminnassa.

Job Shadow tarkoittaa, että henkilö varjostaa eli seuraa muita henkilöitä näiden työssä sovitun jakson ajan. Job Shadow tarjoaa opittavaa työntekijän oman asiantuntemuksen alalta: kokemus haastaa pohtimaan oman työpaikan toimintatapoja sekä esimerkiksi sitä, miten palveluja, toimintoja tai omaa työtä voisi kehittää. Kansainvälinen Job Shadow edistää uuden osaamisen lisäksi kansainvälisten valmiuksien ja kielitaidon kehittämistä.

- Vierailun tuli tukea kaupungin strategisia tavoitteita ja tuoda hyötyä matkaan lähtevän työntekijän lisäksi työyhteisölle. Tavoitteet 2–4 viikkoa kestävälle jaksolle asetetiin yhdessä työntekijän ja esimiehen kanssa, kertoo hanketta vetävä kehittämispäällikkö Maria Backman Vaasan kaupungilta.

Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyi Job Shadow -toiminnan käynnistämisen Vaasassa syyskuussa 2018. Vastaavaa toimintaa on muun muassa Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Oppia Tanskasta, Ruotsista ja Alankomaista

Vaasan Welcome Officessa eli maahanmuuttajien neuvontakeskuksessa työskentelevä Petra Winberg matkasi neljäksi viikoksi Kööpenhaminaan tutustumaan kansainvälisille osaajille suunnattuun yhteispalvelupisteeseen.

- Kööpenhaminassa kaikki palvelut on keskitetty yhteen paikkaan toisin kuin Suomessa, jossa maahan muuttanut joutuu käymään monessa eri palvelupisteessä. Tämän one-stop-shop -järjestelmän tavoitteena on kansainvälisten osaajien houkuttelu Kööpenhaminaan ja heidän jääminen alueelle, Winberg kertoo.

Kaupungin viheraluehortonomi Leila Roininen vieraili Amstelveenissa, Alankomaissa.

- Opettelin luonnonmukaista viheralueiden hoitoa ekologisesti luonnonkasveilla rakennetuissa puistoissa, joissa viheralueet olivat täysin erilaiset kuin täällä. Hollanti onkin mitä parhain paikka tutustua viheralan tulevaisuudennäkymiin, koska maa tarjoaa alalla paljon opittavaa, Roininen toteaa.

Toimintaterapeuttina kaupungilla työskentelevä Maria Rannanpää työskenteli apuvälinepalveluissa Uumajassa, mistä sai paljon kehitysideoita oman työorganisaationsa toimintaan.

- Vaikka merenkurkun yli on lyhyt matka, on maidemme välillä suuria eroja sekä palveluorganisaatioissa että laissa. Ruotsissa on ollut jo pitkään tavoitteena ikääntyvien tukeminen kotiolosuhteissa toimintaterapian sekä apuvälinepalveluiden avulla. Tässä ollaan Suomessa vasta alkutaipaleella, Rannanpää sanoo.

Jokainen Job Shadow -toimintaan osallistunut kiittelee ainutkertaista kokemusta ja uusia näkökulmia, joita matka tarjosi.

- Reissu antoi paljon ajattelemisen aihetta ja nosti tietysti esille myös asioita, jotka meillä on täällä hyvin, esimerkiksi sujuva yhteistyö neuvola- ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Hyviä käytäntöjämme oli mukava jakaa myös kollegoille Ruotsissa, tukholmalaisessa sairaalassa neljä viikkoa työskennellyt puheterapeutti Mathilda Bondén toteaa.