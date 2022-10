Vaasassa vietetään Asunnottomien yötä 17.10.

Aika: maanantaina 17.10.2022 klo 15.00 - 18.00

Paikka: Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Noste (Kauppapuistikko 4 A, 65100 Vaasa).

Ruokatarjoilun lisäksi paikalla on SPR-Kirppiksen ja Vaasan suomalaisen seurakunnan diakoniatyön edustajia, jotka lahjoittavat lämmintä vaatetta ja asusteita. Tavattavissa on myös aikuissosiaalityön edustaja sekä Vaasan kaupungin asumisneuvoja.



Tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluva kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Noste sekä TEO (Työkuntoa ja elinvoimaa osallisuudesta -hanke) yhteistyössä Vaasan ruoka-apu ry:n, Vaasan seurakuntayhtymän ja Vaasan suomalaisen seurakunnan kanssa.



- Sekä Nosteen että TEO-hankkeen päivittäisessä arjessa näkyvät muun muassa syrjäytyminen, köyhyys ja asumisen haasteet. Meillä on asiakkaita, jotka ovat kokeneet asunnottomuutta ja turvattomuutta sekä nähneet myös nälkää. Siksi on luontevaa lähteä tapahtumaan mukaan ja omalta osaltamme edistää osallisuutta sekä jakaa tietoa, kertoo kuntouttavan työtoiminnan vastaava ohjaaja Anu Timonen Vaasan kaupungilta.



Asunnottomien yötä vietetään joka vuosi YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Tänä vuonna Asunnottomien yö täyttää 20 vuotta, ja mukana on noin 30 kaupunkia ympäri Suomen.