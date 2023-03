Väestökysely: ”Ei kuulu minulle” – alkoholinkäytön puheeksiotto vaikeaa joka toiselle suomalaiselle

Kantar Publicin tekemään tutkimukseen vastasi 1 010 suomalaista. Lähes viidesosa eli 24 % vastaajista on samaa tai melko samaa mieltä siitä, että alkoholin ongelmakäyttäjiltä tulisi evätä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, koska he aiheuttavat itse ongelmansa. Keskiarvovastaus oikeiston äänestäjillä on 2,55, kun vasemmiston kannattajilla se oli 1,46 (asteikko 1–4).

Peräti 53 % kokee, että ongelmien puheeksiotto työpaikalla ei kuulu minulle vaan on ensisijaisesti työterveyshuollon tehtävä. Lähes kolmasosa (27 %) on sitä mieltä, että riippuvuussairaudet ovat ihmisiä suurempia eivätkä työpaikan toimet niihin auta. Alkoholin aiheuttamien ongelmien puheeksi ottamisen kokee hankalaksi lähes puolet vastaajista eli 47 %.

”Reilusti yli puolet kyselyn vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että ongelmien puheeksiotto työpaikalla kannattaa. Kävimme viime syksynä pyöreän pöydän keskusteluita tästä kysymyksestä eri alojen vaikuttajien kanssa. Mukana oli kulttuurin, median, työmarkkinajärjestöjen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajia. Puheeksiotto on hankala mutta ei mahdoton asia. Niinkin yksinkertainen kysymys kuin ’Saanko mä auttaa sua?’ voi edistää tilannetta. Ratkaisut löytyvät kyllä yhdessä etsimällä, olennaista on saada ihminen puhumaan”, sanoo A-klinikkasäätiön vt. toimitusjohtaja Hanna Paikkala.

65 % suomalaisista ei halua väkeviä alkoholijuomia ruokakauppojen valikoimiin

Kantar Publicin toteuttaman kyselyn vastaajista 43 % kannattaa Alkon aseman säilyttämistä ennallaan. Asiantuntijoiden mukaan viinien tulo ruokakauppoihin tarkoittaisi ennen pitkää myös väkevien juomien siirtymistä ruokakauppojen valikoimiin, ja selkeä enemmistö eli 65 % ei niitä sinne halua.

Noin 60 % vastaajista on sitä mieltä, että alkoholin saatavuuden voimakas laajeneminen lisäisi järjestyshäiriöitä, sairauksia, kustannuksia yhteiskunnalle, tapaturmia, väkivaltaa, liikenneonnettomuuksia sekä kuolemia.

”Eniten hajontaa vastauksissa on johtavassa asemassa olevien ja ylempien toimihenkilöiden ja toisaalta eläkeläisten välillä. Eläkeläiset uskovat alkoholin saatavuuden voimakkaan lisäämisen lisäävän kaikkia lueteltuja haittavaikutuksia enemmän kuin muut suomalaiset. Aineistosta käy ilmi myös se, että oikeistolaiseksi itsensä kokevat eivät näe mahdollisia haittoja niin suurina kuin vasemmistolaiseksi itsensä kokevat”, sanoo Kantar Publicin tutkimusjohtaja Mikko Hormio.

Alkoholin ikärajat tulisi säilyttää ennallaan lähes kaikkien (92 %) vastaajien mielestä, ja tässä oikeiston ja vasemmiston kannat ovat yhtenäiset. 55 % vastaajista on sitä mieltä, että alkoholin myynnin aikarajoitukset pitää säilyttää nykyisellään. 49 % puolestaan kannattaa alkoholin myynnin ja anniskelun paikkarajoitusten säilymistä ennallaan. Nykyisiä verkkokaupparajoituksia kannattaa 42 % vastaajista.