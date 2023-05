Väestön ikääntymiskehitys edellyttää kustannusvaikuttavia toimenpiteitä asumisen kehittämisessä

Ikääntyneiden asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan resurssien näkökulmasta. Ikääntyneiden oma asumisen varautuminen on tunnistettu hyvinvointialueilla ja kunnissa, mutta käytännön toimenpiteitä on toteutettu satunnaisesti. Asumiseen liittyvä neuvonta ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen strategiatyö nousevat esille.



”Mitä enemmän pystytään tarjoamaan ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä, sen paremmin pystytään hillitsemään ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta. Osaltaan tämä vähentää paineita sosiaali- ja terveydenhuollon puolella”, sanoo FCG:n johtava asiantuntija Marika Koramo.



Keskeisiä keinoja ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen kehittämisessä ovat asuntokannan esteettömyyskorjaukset ja korjausavustusten hyödyntäminen. Asumisen neuvonnalla tuetaan ikääntyneiden omaa asumisen varautumista. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvä yhteistyö on merkittävässä roolissa asuinolojen kehittämisen näkökulmasta.



Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.