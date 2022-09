Väestönsuojelukoulutukselle on selkeä tarve myös tulevaisuudessa ‒ LSS19-valmiusharjoituksen raportti julkaistu

Väestönsuojelu on puhuttanut erityisesti kuluvana vuonna suomalaisia, vaikka asia on ajankohtainen kaikkina vuosina. Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kaikissa maakunnissa laitettiin väestönsuojelusuunnitelmat kuntoon jo vuonna 2019 alueellisen valmiusharjoituksen tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksen pohjalta tehty raportti on nyt julkaistu.

Raportti on tarkoitettu helpottamaan väestönsuojeluun perehtymistä, tuomaan esille väestönsuojelussa havaittuja epäselvyyksiä mahdollisen lainsäädännön tai ohjeistuksen avuksi ja tarjoamaan kehitysehdotuksia yhteisen jatkokehittämisen pohjaksi. Vuoden 2019 valmiusharjoituksen yhteydessä todettiin lukuisia epäkohtia kansallisessa väestönsuojelusuunnittelussa. Lisäksi paikallisessa ja alueellisessa varautumistoiminnassa oli haavoittuvuuksia, joihin on vuoden 2019 jälkeen pystytty puuttumaan. Yhtenä kehitysehdotuksena kolme vuotta sitten esitettiin, että väestönsuojelua ja väestönsiirtoja tulisi harjoitella vielä konkreettisemmin. Tähän tarpeeseen vastataan tämän vuoden LSS22-valmiusharjoituksella, joka järjestetään viikoilla 35‒37 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen viidessä maakunnassa. Raportissa on nostettu esiin myös muita kehitysehdotuksia, jotka tunnistettiin vuoden 2019 valmiusharjoitusten aikana. Kansallisiksi kehitysehdotuksiksi raportissa on tunnistettu mm. kansallisen evakuointiohjelman uudistaminen, varautumistiedon sujuvampi välittäminen eri yhteiskunnan toimialoille sekä viranomaiskäyttöön tarkoitettu keskitetty tietokanta väestönsuojien tiedoista ja sijainneista. Raportti on luettavissa aluehallintoviraston sivuilla: LSS19 – alueellinen valmiusharjoitus: Väestönsuojelun suunnitelmat, 23.8.2022 Raportista antavat lisätietoja johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800, etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rikoskomisario Juha Kankaanpää, p. 0295 449 33, etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Pohjanmaan poliisilaitos