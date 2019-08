Vähäisiä määriä sinilevää useilla Itä-Helsingin uimarannoilla

Useilla Itä-Helsingin uimarannoilla havaittiin vähäisiä määriä sinilevää kuluneella viikolla. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut otti vesinäytteet kaikilta itäisiltä uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimaveden lämpötila oli alkuviikosta otetuissa näytteissä 21–23 asteen välillä.

Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Aurinkolahden, Furuvikin, Ison Kallahden, Kallahdenniemen, Kivinokan, Laajasalon, Marjaniemen, Mustikkamaan, Porvariskuninkaanpuiston sekä Tuorinniemen rannoilla. Sinilevien määrä ja esiintyvyys voi kuitenkin vaihdella suuresti riippuen vallitsevista tuulista ja lämpötilasta sekä rannan suojaisuudesta. Aurinkolahden ja Marjaniemen rantojen sinilevänäytteistä tehtiin lajitunnistus. Aurinkolahden rannan sinilevät olivat pääosin Nodularia-sukua. Lisäksi molemmilta rannoilta tunnistettiin pieniä määriä Aphanizomenon sekä Dolichospermum -sukujen sinileviä. Nodularia-suvun sinilevät on todettu aiemmin tutkittaessa myrkyllisiksi, ja myös Dolichospermum-suvun levät saattavat muodostaa myrkyllisiä kukintoja.

Vähäinen sinilevämäärä, joka ei ole silmin havaittavissa, ei estä uimista. Jos vedessä näkyy runsaasti sinilevää, on suositeltavaa välttää uimista ja käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Etenkin lasten tulee välttää uimista, jos vedessä on sinilevää. Sinileväpitoista vettä ei tule niellä eikä käyttää talous-, kastelu- tai löylyvetenä. Lisäksi on hyvä varmistaa, etteivät lemmikkieläimet pääse juomaan sinileväpitoista vettä.

Sinilevien määrät hieman vähentyneet merialueilla

Helsingin edustalla on tuullut alkuviikosta kohtalaisesti ja veden lämpötila on noin 18–19 asteista. Tuulen myötä kasvanut aallokko on sekoittanut sinilevien pintakukintoja vesipatsaaseen sekä hillinnyt sinilevien runsastumista.

Sinilevien määrät ovat hieman vähentyneet viime viikosta, mutta levätilanne kuitenkin vaihtelee ranta- ja aluekohtaisesti. Kuluneella viikolla ympäristöpalvelut otti vesinäytteitä pääsääntöisesti läntisiltä merialueilta. Valtalajeina merialueilla ovat yhä sinileväsuvut Aphanizomenon, Nodularia sekä Dolichospermum. Näistä Dolichospermum-suvun levät saattavat muodostaa myrkyllisiä kukintoja ja Nodularia -suvun sinilevä voi tuottaa maksalle myrkyllisiä yhdisteitä.

Helppo keino määrittää ovatko vedessä olevat hiput sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisemmin joko siitepölyä tai jotain muuta levää.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu) meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)