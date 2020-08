Vähävaraisille vaasalaisille jaetaan maskeja 26.8. alkaen

Vaasassa maskien jakelu vähävaraisille aloitetaan keskiviikkona 26.8.2020. Vähävaraisille, yli 15-vuotiaille henkilöille, jaetaan maksutta kertakäyttöisiä kasvomaskeja kymmenen kappaleen pakkauksissa. Myöhemmin tulee jaettavaksi kankaisia pestäviä kasvomaskeja neljä kappaletta/henkilö.

Kasvomaskipakkauksia annetaan perheellisille, yli 15 vuotta täyttäneiden henkilömäärän mukaisesti. Kankaisten kasvomaskien pesusta vastaa jokainen henkilö tai perhe itse.

– Valtioneuvoston ja THL:n suosituksen mukaisesti jokainen hankkii maskinsa ensisijaisesti itse. Vaasan kaupunki huolehtii siitä, että maskeja on saatavilla maksutta erityisesti niille henkilöille, joilla ei ole varaa hankkia maskeja itse. Vetoan vaasalaisiin, että ilmaisjakelua hyödynnetään nimenomaan niille henkilöille ja perheille, joille maskien hankkiminen ei omilla varoilla ole mahdollista, sanoo sosiaalityö ja perhepalveluiden tulosaluejohtaja Erkki Penttinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Valtiovarainministeriö ovat antaneet 13.8.2020 suosituksen kasvomaskien saannin turvaamisesta vähävaraisille henkilöille. Suosituksen mukaan kunnat huolehtivat, että maskeja on saatavilla ilmaiseksi ja helposti suosituksen voimassaoloalueella.

Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. THL suosittaa maskin käyttöä joukkoliikenteessä, matkalla koronavirustestiin ja testin tulosta odottaessa, palatessa riskialueelta Suomeen ja siirtyessä karanteeniin sekä jos karanteenin aikana on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella. Kasvomaskia voi käyttää kaikissa niissä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on hankalaa.

Kasvomaskien jakelupisteet:

Aikuisten sosiaalityö: os. Korsholmanpuistikko 44, 1 krs.

26.-28.8.2020 (vko 35): ke-pe klo 13-16

31.8.2020 alkaen (vko 36): ma, ke, pe klo 14-16

Kansalaisinfo: Pääkirjasto, os. Kirjastokatu 13

26.-28.8.2020 (vko 35): ke-pe klo 10-12

31.8.2020 alkaen (vko 36): ma-pe klo 10-12

Vaasan Ruoka-avun jakelupisteet vain ruoka-avun hakijoille

ent. Steinerkoulu, os Kauppapuistikko 22: maanantai klo 14

Elim seurakunta, Palosaarentie 92: tiistai klo 14

Ristikka, Jyrsijänkatu 2: keskiviikko klo 14

Vähänkyrön alue, ViaDia Cafe

Ruoka-apu, Heikkiläntie 1: ke ja pe klo 12-13.30

Huomioi ensiarvoisen tärkeät perusohjeet koronaviruksen leviämisen estämiseksi: