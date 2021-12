Vahterus laajenee Yhdysvalloissa

Vahterus on ostanut yhdysvaltalaisen paineastiavalmistaja Harliss Specialtiesin liiketoiminnan 8.12.2021. Toiminta jatkuu uuden valmistusyhtiön, Vahterus Manufacturing Incin nimissä.

Vuonna 1960 perustettu Harliss Specialties on kolmannen polven perheyritys, jonka omistavat John Harkobusic ja hänen poikansa Jason Harkobusic. ”He ovat erikoistuneet vaativien paineastioiden ja lämmönsiirrinten valmistukseen”, kertoo Vahteruksen perustaja ja toimitusjohtaja Mauri Kontu. Yhtiön tuotantotilat sijaitsevat Irwinissä Pennsylvanian osavaltiossa, Pittsburghin kaupungin naapurissa. Uusi valmistusyhtiö aloittaa toimintansa samoissa tiloissa, ja kaikki työntekijät jatkavat työtehtävissään. Ensimmäiset Vahteruksen tuotteet valmistetaan vuoden 2022 puolivälissä.

Vahteruksella on jo kahdeksan vuoden ajan toiminut oma myyntiyhtiö Charlottessa, North Carolinan osavaltiossa. Nyt toteutunut yritysosto tukee konsernin globaalia kasvustrategiaa. ”Tämä on meille tarpeellinen ja oikea-aikainen investointi Pohjois-Amerikan myynnin kehittämiseksi. Paikallisen valmistusyhtiön myötä pystymme palvelemaan niin olemassa olevia kuin uusiakin asiakkaita entistä paremmin ja rakentamaan myös paikallista huoltotoimintaa”, kertoo Vahterus Americas -myyntiyhtiön presidentti Jonathan Pascoe.

Uusi valmistusyhtiö toimii Vahteruksen kokoonpanotehtaana. Teknologian ydin, niin kutsuttu levypakka, valmistetaan edelleen Kalannissa Varsinais-Suomessa. ”USA:ssa tehdään kuoret levypakan ympärille paikallisten ASME-paineastiavaatimusten mukaisesti. Näin pystymme lyhentämään asiakkaalle tärkeää toimitusaikaa merkittävästi”, Mauri Kontu selvittää. Vahterus on toiminut vastaavalla valmistusperiaatteella Aasiassa jo kymmenen vuotta Kiinaan perustetun kokoonpanotehtaan myötä.

Toimitusjohtaja Mauri Konnusta Teollisuusneuvos

Vahterukselle on myönnetty useita kansainvälisiä palkintoja ja patentteja innovatiivisesta suunnittelusta ja ympäristöystävällisestä tuotteesta. Vuonna 2015 Vahterus sai tasavallan presidentti Sauli Niinistön myöntämän kansainvälistymispalkinnon. Tuoreimman tunnustuksen yhtiö sai 3.12.2021, kun presidentti myönsi Teollisuusneuvoksen arvonimen toimitusjohtaja Mauri Konnulle pitkäjänteisestä työstä Suomen teollisuudessa.

Mauri Konnun perustama Vahterus on kasvanut kolmessa vuosikymmenessä kansainväliseksi toimijaksi, joka työllistää yli 350 henkilöä Suomessa ja toimipisteissään Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Kiinassa, Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa ja Australiassa. Yrityksen menestys pohjaa pitkäjänteiseen työhön ja itse kehitettyyn, innovatiiviseen tuotteeseen.

”Aloimme 1980-luvun lopulla kehittää täysin uudentyyppistä lämmönsiirrintä perustuen työkokemukseen, jota minulla oli tiiviisteellisen levylämmönsiirtimen suunnittelusta ja valmistuksesta Rauma-Repolan Uudenkaupungin telakalla”, Mauri Kontu muistelee. Kehitystyön tuloksena syntyi hitsattu levylämmönsiirrin – tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Kolmenkymmenen toimintavuotensa aikana Vahterus on valmistanut yli 60 000 Plate & Shell -lämmönsiirrintä asiakkaille ympäri maailmaa; vuosittain vain 5 % tuotteista jää Suomeen. Yritys on kasvanut voimakkaasti ja toiminta on ollut kannattavaa. Ensimmäisen toimintavuoden liikevaihto oli 0,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 liikevaihto 52,7 miljoonaa euroa.

Vastanimitetty Teollisuusneuvos uskoo kasvun jatkuvan voimakkaana. ”Harliss Specialtiesin liiketoiminnan osto on tärkeä osa konsernin kasvustrategiaa. Yhtiö on varautunut kasvuun muun muassa uudella yli 3000 m2:n tehdasinvestoinnilla pääkonttorin yhteyteen Kalantiin. Laajennus kasvattaa levypakkojen tuotantokapasiteettia merkittävästi, ja uusi tehdas on tuotannossa vuoden 2022 lopussa”, Mauri Kontu sanoo.