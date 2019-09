Vahva kiertotaloustoimija – Kiertonet.fi 4 vuotta

Suomen suurin ja suosituin julkisen sektorin verkkohuutokauppapalvelu Kiertonet.fi on ollut nyt toiminnassa 4 vuotta – sivusto avattiin 31.8.2015. Kiertonetistä on kasvanut vahva kiertotaloustoimija, jonka avulla jo yli 400 julkista organisaatiota myy omaisuuttaan. Mukana on muun muassa yli puolet Suomen kunnista ja kaupungeista, niitä on tällä hetkellä myyjinä 162.

Jännittävä alku Kiertonettiä ylläpitävän Kiertoa Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kallunki oli irtisanoutunut keväällä 2015 vakituisesta hankintapäällikön virasta julkiselta sektorilta ja muistelee yrittäjäksi ryhtymisen alkuvaiheita ajanjaksona, jolloin työpäivät venyivät aiempaa pidemmiksi ja työmatkat suuntautuivat asiakaskäynneille ympäri Suomen. – Kiertonetissä oli alkuvaiheessa vain muutama myyjä ja joitakin kymmeniä käynnissä olevia huutokauppoja. Rekisteröityneitä ostajia oli pari sataa, tällä hetkellä jo kymmeniä tuhansia – osa ostajista on ulkomailta asti, Kallunki kertoo. Kiertonetin valikoima kiinnostaa ihmisiä ympäri Suomen ja Kallungin mukaan Kiertonetin erikoistumista vain julkisen sektorin myyntikanavaksi on kiitelty sekä myyjien että ostajien suunnasta. Julkisen sektorin kiertotalouden edistäminen saa asiakkailta runsaasti kiitosta. Kiertonetin arvot tärkeitä Kiertonetin keskeinen tavoite on edistää kiertotaloutta. Tämä on tärkeä asia myös Kiertonetin myynnistä ja markkinoinnista vastaaville työntekijöille: – On mahtavaa olla mukana nopeasti kasvavassa yrityksessä, joka toimii kiertotalouden aallonharjalla ja samalla linjalla omien arvojen kanssa, Teemu Kunto kertoo. Kunto on työskennellyt Kiertonetissä reilut kaksi vuotta, Tarja Keränen noin puolitoista vuotta. – Parasta on myyjien innostuminen onnistuneiden huutokauppojen jäljiltä, kun ne huomaavat, että heille tarpeeton tavara onkin rahanarvoista ja käyttökelpoista monelle muulle, Kunto kuvaa. Keränen nostaa esille myös Kiertonetin yhteiskuntavastuullisuuden. Kun julkinen omaisuus tulee myydyksi markkinahintaan ja säilyy käytössä mahdollisimman pitkään, ympäristön lisäksi myös yhteiskunta hyötyy. – On ilo olla mukana edistämässä sitä, että verovarojamme hyödynnetään viisaasti, Keränen sanoo. Valoisa tulevaisuus Molemmat työntekijät näkevät Kiertonetin ja koko Kiertoa Oy:n tulevaisuuden valoisana. – Uskon, että meillä on vielä todella paljon tehtävissä kiertotalouden sekä julkisen sektorin hankintojen ja omaisuudenhallinnan hyväksi, Kunto toteaa. Kiertonetin panos ympäristön ja julkisen sektorin hyväksi on jo tähän mennessä ollut merkittävä: kiertotalous on vahvistunut jo yli 22 miljoonalla eurolla – eli tämän summan Kiertonetin myyjät ovat saaneet myymästään omaisuudesta.

