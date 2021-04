Vaiettu aihe: polyamoria – maamme ensimmäinen musiikkiromaani julkaistaan

Jaa

Triadi on 16.4. julkaistava, täysin uudenlainen musiikkia ja kirjallisuutta yhdistelevä konsepti. Teos kuvailee tuntemuksia siitä, kun tavallinen perheenäiti ja vaimo rakastuu toiseen mieheen. Polyamoriasta ei Suomessa aiemmin ole julkaistu juuri lainkaan kirjallisuutta.

Muusikko-kirjailija Anni M. Love julkaisee Triadi-nimisen romaanin, jonka tarinaan myös täyspitkän tuoreen albumin laulut yhdistyvät. Tämä uudenlainen musiikin ja kirjallisuuden yhdistelmä esiteltiin Tampere-talossa Tampereen kirjaviikoilla viime vuonna. Teos sai osakseen paljon myönteistä ennakkohuomiota niin median kuin yleisönkin osalta - lue lisää!

Nyt julkaistava musiikkiromaani on suomalaisen pienkustantamo Great Feelingsin iso satsaus. Kustantaja Minna Rask kertoo seuraavaa: ”En usko nykyiseen musiikibisneksessä vallalla olevaan tapaan sainata artisteja muutaman sinkun sopimuksella. Artistilla pitää olla laajempi näkemys siitä, mitä hän haluaa sanoa. Uskon edelleen albumin voimaan. Anni vei asian vielä nextille levelille kirjoittamalla kirjan albumin biisien ympärille.”

Albumi on kooste Anni M. Loven taidoista. Hän on säveltänyt, sanoittanut, sovittanut ja tuottanut kaikki levyn kappaleet Eine Kleine Mozart Mixin teemoja lukuunottamatta. Albumilta on ennakkoon julkaistu singleinä Resonoi ja Limerenssi.

Anni M. Love on musiikinopettaja. Hänen musiikkinsa on soinut radiossa, televisiossa ulkomailla, lyhytelokuvassa, konserteissa ja yksityistilaisuuksissa Amerikassa asti. Hän tekee kappaleensa alusta loppuun itse. Nyt julkaistavan albumi kertoo Annin monipuolisuudesta musiikintekijänä, sillä hän on sen myös tuottanut itse.



9.4.2021 julkaistu albumi on kuunneltavissa muun muassa Spotifyssa. Kirjan arvostelukappaleet medialle saatavilla erillisestä pyynnöstä, yhteystiedot alla.

Triadi-albumi

Julkaisu 9.4.2021, kirjan julkaisupäivä 16.4.2021



Tekijätiedot:

Kaikki albumin kappaleet Säv. san. sov. Anni M. Love paitsi Eine Kleine Mozart Mix -kappaleessa Säv. Wolfgang Amadeus Mozart, sov. Anni M. Love

Esittäjä Anni M. Love

Taustakuoro kappaleessa Resonoi: Maria Virta, Jalmari Koikkalainen ja JanneMarkus

Feat. kappaleessa Huora Jalmari Koikkalainen

Feat. kappaleessa Sä sait mut rakastumaan Jalmari Koikkalainen ja JanneMarkus



1) Tuu ja löydä mut, 3:46, ISRC FI7GF2100001

2) Sä oot duuri, 3:12 ISRC FI7GF2100002

3) Limerenssi, 3:15 ISRC FI7GF2000005

4) Ketä sä aattelet, 3:50 ISRC FI7GF2100003

5) Tahdon rakkautta, 3:27 ISRC FI7GF2100004

6) Enää en jää huonoon suhteeseen, 3:48 ISRC FI7GF2100005

7) Kerrasta poikki, 2:50 ISRC FI7GF2100006

8) Huora, 3:06 ISRC FI7GF2100007

9) Kuka omistaa mut?, 3:34 ISRC FI7GF2100008

10) Eine Kleine Mozart Mix, 2:47 ISRC FI7GF2100009

11) Resonoi, 3:04 ISRC FI7GF2000006

12) Sä sait mut rakastumaan, 4:20 ISRC FI7GF2100010

Triadi-kirja:

© Anni M. Love ja Great Feelings 2021

ISBN 978-952-94-4642-1 (PDF)

ISBN 978-952-94-4643-8 (EPUB)

Tekijä: Anni M. Love

Kansi: Anni M. Love

Taitto: Minna Kurttila Suunnittelutoimisto Tammikuu Oy

Promokuvat:

Levyn ja kirjan kannet: Anni M. Love Valokuvat: Tero Ruukki

Yhteistyössä Jademagia Music.