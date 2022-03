Vaikeaa kelirikkoa luvassa Pirkanmaalle

Erittäin sateisen syksyn ja marraskuun lopussa alkaneiden pitkien pakkasjaksojen seurauksena maaperässä on nyt runsaasti vettä, ja pohjavedet ovat olleet talven aikana korkealla. Pirkanmaan lumitilanne on myös keskimääräistä korkeampi, mikä lisää sulamisvaiheessa tiestön vesikuormitusta. Runsaasta lumipeitteestä huolimatta maa on routaantunut suuressa osassa Pirkanmaata selvästi tavanomaista syvemmälle.

Onkin ennustettavissa, että tänä keväänä sorateiden kelirikkotilanne voi olla vaikea ja haasteellinen erityisesti raskaalle liikenteelle. Raskaat kuljetukset kannattaa sen vuoksi ajoittaa joko kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Vaikka tielle ei olisikaan vielä asetettu painorajoitusta, voi yksittäinenkin raskas kuljetus pehmenneellä tiellä vaurioittaa tietä niin, että painorajoitus joudutaan sen jälkeen asettamaan. Lisäksi tien vaurioituminen voi vaikuttaa tien liikennöitävyyteen kaikilla ajoneuvoilla.

Runkokelirikon aiheuttamat paikalliset rungon pehmentymät, reiät ja kohoumat vaikeuttavat sorateillä kaikkia liikkujia. Soratien runkokelirikko näkyy koko tien kantavuuden heikkenemisenä, pintakelirikko taas tien pehmeänä tai liejumaisena pintakerroksena. Tienkäyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeutensa kelirikon edellyttämälle tasolle.

Sorateille luvassa painorajoituksia

Pirkanmaalla on runsaasti sekä pinta- että runkokelirikolle alttiita teitä. Kelirikon vakavuus riippuu kuitenkin suurelta osin kevään säistä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voivat lieventää kelirikkoa. Vaikka maaliskuun alun säät ovat koetelleet päällystettyä tieverkkoa monilla jäätymis-sulamissykleillä, lumi on sulanut aukeilta paikoilta hyvin, ja yöpakkaset taas ovat hidastaneet sulamista muualla. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi kelirikon syntymiseen ja ajankohtaan. Aukeilla kuivilla paikoilla tie voi olla jo täysin kesäisessä kunnossa, kun kosteilla metsäisillä paikoilla kelirikko on vasta alkamassa.

Viime vuosina Pirkanmaalla on yleensä kelirikon vuoksi painorajoitettu sorateitä alle 40 kilometriä. Vuosi 2018 oli poikkeus. Silloin runkokelirikko oli poikkeuksellisen vaikea ja painorajoituksia kertyi kaikkiaan 282 tiekilometrille. Todennäköistä on, että tänä keväänä painorajoituksia joudutaan Pirkanmaalla asettamaan runsaasti. Myös huonokuntoisia päällystettyjä teitä voidaan joutua painorajoittamaan. Painorajoitustilanteen voi tarkistaa Finntrafficin Liikennetilanne-palvelusta

Päällysteiden kannalta perinteinen ja luminen talvi on ollut hyvä, joskin päivällä sulaneen hangen kylmän yön uudelleen jäädyttämä vesi kurittaa jäätyessään niitäkin. Etenkin vähäliikenteisten teiden ikääntyneet päällysteet voivat paikoin reikiintyä. Yhdessä sateen kanssa nollan molemmin puolin vaihtelevat lämpötilat ovat päällysteille myrkkyä.