Vaikuta kotiseurakuntasi vaaleissa – äänestä NYT

Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalien äänestys on käynnistynyt ennakkoäänestyksellä, joka päättyy lauantaina 12.11.2022. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 20.11. Vaaleissa valitaan yhteensä yli 8000 luottamushenkilöä Suomen 354 seurakuntaan.

Kannustamme seurakuntien jäseniä käyttämään äänioikeuttaan ja siten vaikuttamaan oman kotiseurakunnan tulevaisuuden suuntaan. Meille kaikille on tärkeää, että seurakunnan palvelut ovat avoimia ja yhdenvertaisesti saatavilla elämän eri tilanteissa, kun apu, turva tai kannustus on tarpeen. Seurakuntavaaleissa äänestysikä on 16 vuotta, mutta kovin vähän nuoret käyttävät tätä mahdollisuutta. Asian esille ottaminen jo rippikouluikäisenä onkin toivottavaa, jotta tämä vaikuttamiskeino tulisi heille tutuksi.

”Vaaleissa 2018 valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 %. Äänestysaktiivisuutta olisi saatava korkeammaksi, jotta tiedettäisiin nykyistä paremmin, mikä on seurakuntalaisten toivoma kehittämissuunta ja millaisten arvojen toivotaan vaikuttavan seurakunnan toiminnassa”, toteaa Tuula Petäkoski-Hult, Demarinaisten hallituksen jäsen.

Demarinaiset haluaa kutsua kirkkoon kuuluvia naisia ja kannattajia vaikuttamaan seurakuntien työhön kuntatasolla ja laajemmin kirkon piirissä. Rakennetaan yhdessä oikeudenmukaista ja solidaarista kirkkoa. Kirkkoa ja seurakuntia uudistetaan yhteistyössä eri vaikuttajaryhmien kanssa.

Nykyaika haastaa kirkkoa monin tavoin ja seurakunnissa on yhä syvemmin paneuduttava sellaisiin asioihin, joita ei aikaisemmin ajateltu kirkon piiriin kuuluviksi. Uusia asioita ovat aikaisempaa suurempi vastuu luonnosta ja ympäristöstä, avioliittokäsityksen muutokset, esteettömyys ja palvelujen sekä viestinnän saavutettavuus. Edelleen kirkon tulee olla se tuki ja peruskallio, jonka apuun jokainen meistä voi hädän hetkellä luottaa.

SDP:n seurakuntavaaliohjelmaan voi tutustua verkkosivuillamme https://sdp.fi/fi/seurakuntavaalit-2022/#

Rakennetaan kirkon ja seurakuntien tulevaisuutta yhdessä – uskoen, toivoen ja rakastaen.

Tuula Petäkoski-Hult on Demarinaisten hallituksen jäsen ja toimii hallituksen seurakuntavaalikoodinaattorina