Vaikuttava, mustan huumorin sävyttämä muistelma suljetusta Albaniasta

Lea Ypi: Vapaa – Kuinka kasvoin aikuiseksi maailman luhistuessa

Ilmestyy 5.4.2023

Lea Ypi varttui 1980-luvun Albaniassa, stalinismin ikeessä. Maasta pääsi pois vain pakenemalla. Elämää hallitsivat niukkuus ja jonot, teloitukset sekä kaikkialle näkevä salainen poliisi. Lealle Albania oli kuitenkin lämmin koti, jossa naapurit auttoivat toisiaan.

Vuonna 1990 kaikki muuttui liki yhdessä yössä. Stalinin ja Hoxhan patsaat kaadettiin, ja ihmiset saivat äänestää ja puhua mitä halusivat. Samalla maa ajautui konkurssiin ja väkivalta levisi kaduille. Lea Ypin lapsen uskolla palavasti rakastama kommunismi haihtui. Selvisi, että hänen vanhempiensakin sosialistinen vakaumus oli kulissi, joka oli rakennettu lasten ja perheen suojelemiseksi. Kotona puhuttu koodikieli avautui, ja ystävän valmistuminen yliopistosta tarkoittikin vankilatuomion päättymistä.

Mukaansatempaava myyntimenestys kertoo nuoresta tytöstä keskellä maailmansa luhistumista. Teos kysyy, mitä vapaus ja demokratia todella ovat. Vapaa on Guardianin, Financial Timesin, Sunday Timesin, Daily Mailin, New Statesmanin ja Spectatorin valinta vuoden parhaaksi kirjaksi. Kirja on voittanut Ondaatje-palkinnon, ja se on ollut Baillie Gifford- ja Costa Awards -kirjallisuuspalkintojen finalisti.

”Katkeransuloisella huumorillaan ja tarkoilla havainnoillaan kirja avaa ikkunan yhteen maailmanhistorian suljetuimmista maista.”

Spectator

”Vuoden parhaita tietokirjoja.”

Luke Harding, Observer

Lea Ypi on politiikantutkimuksen professori London School of Economicsissa. Vapaa on ollut myynti- ja arvostelumenestys, joka on käännetty jo yli 20 kielelle.

