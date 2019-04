Vain viiden prosentin suonissa virtaa hätäveri – Veripalvelu tarvitsee heitä lisää reserviinsä

Katso tiedotteesta viikon 16 verenluovutustilaisuudet alueellanne. Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Suomessa tarvitaan joka vuosi noin 20 000 uutta verenluovuttajaa, jotta verenluovuttajien määrä pysyy riittävänä ja veriryhmäjakauma monipuolisena. Luovuttajiksi kaivataan erityisesti uusia O negatiivisia henkilöitä, joita on suomalaisista vain viisi prosenttia. Oma veriryhmä selviää käymällä verenluovutuksessa.

Verivalmisteita tarvitaan päivittäin esimerkiksi leikkauksissa, syöpäpotilaiden hoidon tukena, synnytysten yhteydessä sekä tapaturmissa loukkaantuneille. Veripalvelu tekee jatkuvaa työtä saadakseen vapaaehtoisten verenluovuttajien joukkoon uusia luovuttajia. Myös pitkään taukoa pitäneitä luovuttajia tavoitellaan verestämään harrastusta uudelleen.

VeriRyhmät eli yhdessä verta luovuttavat työ-, harrastus-, opiskelija- tai ystäväporukat ovat osoittautuneet yhdeksi hyväksi keinoksi löytää uusia luovuttajia.

- Moni tulee lähteneeksi verenluovutukseen ensimmäisen kerran ystävän tai työkaverin rohkaisemana. Konkariluovuttajat ovatkin avainasemassa uusien luovuttajien löytämisessä. Kannustamme kutsumaan aina mukaan edes yhden uuden luovuttajan tai sopimaan vaikka ystäväporukan treffit Veripalveluun, kertoo yhteisömarkkinoinnin koordinaattori Kaisu Maijala Veripalvelusta.

Hätäveri voi pelastaa jokaisen

O negatiivisen eli niin sanotun hätäveren luovuttajille on tällä hetkellä ilmeinen ja erityinen tarve, vaikka kaikkien muidenkin veriryhmien luovuttajat ovat tärkeitä ja tervetulleita. Syynä on se, että vaikka punasoluvalmisteiden käyttö sairaaloissa on jo pitkään ollut laskusuunnassa, hätäveren käyttö on kasvanut.

- Jotta emme joutuisi kutsumaan nykyisiä O negatiivisia luovuttajiamme yhtä tiuhaan kuin nykyisin, meidän pitää saada paljon uusia O negatiivisia verenluovuttajia. Moni ei tosin tiedä omaa veriryhmäänsä, mutta parhaiten se selviää tulemalla luovuttamaan verta ensimmäistä kertaa, sanoo verenluovutuksen operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström.

Jos sisarus tai vanhempi on O negatiivinen henkilö, todennäköisyys että omakin veriryhmä on hätäverta, on suurempi.

O negatiivisen veriryhmän potilaalle voi antaa ainoastaan oman veriryhmän mukaista verta, mutta hätäveri kelpaa kaikille muillekin potilaille tilanteissa, joissa potilaan veriryhmää ei ehditä selvittää. O negatiivista verta on siis aina oltava sairaaloiden varastoissa paitsi O negatiivisille potilaille niin myös äkillisten tilanteiden ja esimerkiksi suuronnettomuuksien varalle.

Testaa alustavasti voitko sinä luovuttaa verta sovinkoluovuttajaksi.fi –nettitestillä!

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 16 (15.-18.4.):

klo 11.00-15.30 KUUSAMO, seurakuntatalo, Kirkkotie 1

klo 12.30-17.30 PORI, seurakuntasali, Itäpuisto 14

klo 14.00-18.00 ALAHÄRMÄ, seurakuntatalo, Härmäntie 31

klo 14.00-19.00 RIIHIMÄKI, Kirkkopuiston seurakuntakoti

klo 14.00-19.00 AKAA, seurakuntasali, Sontulantie 1

klo 13.00-18.00 UUSIKAUPUNKI, työväentalo, Ylinenkatu 12

klo 14.00-19.00 TUUSULA, Juhlatalo Hyrylän Torppa, Koskelantie 4

klo 14.00-18.00 URJALA, seurakuntatalo, Urjalantie 8

klo 14.00-18.00 PUKKILA, seurakuntakoti, Keskustie 20

klo 12.00-17.00 JOENSUU, Seutukirjasto/ Muikkusali, Koskikatu 25

klo 13.00-18.00 PARAINEN, seurakuntatalo, Kirkkoesplanadi 3

klo 13.00-18.00 HYVINKÄÄ, Järjestötalo, Munckinkatu 49

klo 14.00-18.00 MÄNTTÄ, seurakuntatalo, Kirkkokatu 6

klo 15.00-19.00 KONTULA, Mikaelinkirkko, Emännänpolku 1

klo 12.00-17.00 JÄRVENPÄÄ, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4

klo 12.00-17.00 VARKAUS, Warkaus-sali, Kauppatori 6

klo 12.00-17.00 TURENKI, seurakuntakeskus, Juttilantie 2

klo 14.00-18.00 LAPUA, seurakuntatalo, yläsali, Koulukatu 2

klo 14.00-18.00 PÖYTYÄ, Kisariihi, Yläneentie 66

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla.



