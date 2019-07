Väistä kesän vaaranpaikat koiran kanssa

Lämpö hellii nyt ympäri Suomen niin koiria kuin omistajiakin. Kesäisessä kelissä koiralle vaarana ovat sinilevä, lämpöhalvaus, punkin puremat ja kyyn pistot. Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula antoi vinkit turvalliseen kesään koiran kanssa.

Vedessä peuhaaminen on monen koiran lempipuuhaa kesähelteillä. Tarkista vedenlaatu ennen kuin päästät koirasi uimaan, sillä sinilevää esiintyy jo rannoilla.



- Jos koira kuitenkin karkaa uimaan veteen, jossa on sinilevää, pese koiran turkki ja huuhtele se huolellisesti, ettei iho pääse ärtymään, muistuttaa Kennelliiton eläinlääkäri Liisa Lilja-Maula.



Älä anna koiran juoda vettä, jossa on sinilevää. Sinilevälle altistunut koira saa yleensä rajuja oireita, joita ovat oksentelu, ripulointi, lihaskouristukset, koordinaatiokyvyn heikkeneminen ja voimakas vapina. Ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin, jos epäilet koirallasi sinilevämyrkytystä.

Koiran ei ole hyvä muutenkaan juoda suolaista merivettä, sillä puhdaskin merivesi voi aiheuttaa suurina määrinä huonovointisuutta ja suolamyrkytyksen.

Vesipullo mukaan lenkille

Lämpöhalvaus on todellinen riski kuumalla. Se vaanii koiraa helteellä niin kotipihalla, autossa kuin lenkilläkin. Lenkille on hyvä napata mukaan vesipullo. Muutoinkin koiralla on oltava aina saatavilla raikasta, puhdasta vettä.



Erityisen herkkiä lämpötilan kohoamiselle ovat mm. lyhytkuonoiset koirat, pennut sekä iäkkäät koirat.



-Tuuheaturkkisten kotikoirien oloa voi helpottaa, jos ne trimmataan kesäturkkiin. Ohutturkkiset ja karvattomat taas pitää muistaa suojata palamiselta, muistuttaa Lilja-Maula.



Jos kuumuus pääsee yllättämään, siirrä lemmikki ensiapuna välittömästi pois kuumasta tilasta. Viilennä sitä kosteilla pyyhkeillä, ja suihkuttamalla tassuja, mahanalusta ja nivusia viileällä, mutta ei jääkylmällä, vedellä. Tarjoa juotavaa, jos lemmikki pystyy juomaan. Vie koira ensiavun jälkeen eläinlääkäriin tarkastettavaksi.

Älä jätä koiraa kuumalla autoon yksin

Autoreissut kannattaa suunnitella kesällä eläinystävä mielessä.



-Huolehdi ilmastoidussakin autossa, että viileä ilma kiertää myös siellä, missä koira on, Lilja-Maula toteaa.



Huomioi tämä erityisesti, jos koira on takakontissa tai kuljetuskopassa. Varmista, että koira matkustaa autossa varjossa. Muista pysähtyä kohtuullisin väliajoin, ja päästä koira ulos vilvoittelemaan. Kylmäalustoilla voi myös helpottaa koiran oloa.



Älä koskaan jätä koiraa autoon yksin lämpimällä säällä, sillä riskinä on lämpöhalvaus. Auton sisälämpötila kohoaa lämpimillä säillä varjossakin nopeasti vaarallisen korkeaksi. Ikkunoiden auki jättäminen tai varjoinen paikka eivät estä auton sisäilman kuumenemista. Koiran jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos.

Kyyn purema voi olla vaaraksi

Kyyn purema voi olla hengenvaarallinen. Jos kyy puree koiraa, pidä koira tai puremakohta mahdollisimman paikallaan, jotta myrkky ei pääse leviämään. Jos voit, kanna koira autoon ja vie se välittömästi eläinlääkäriin. Älä anna koiralle kyytabletteja, ellei purema tule hengitysteiden läheisyyteen tai turvotus uhkaa tukkia hengitysteitä.

Kyytä pienemmätkin ovat haitaksi. Älä anna koiran jahdata pörriäisiä. Hyönteisten pistot ovat yleensä vaarattomia, joskin ikäviä ja kutisevia kesävaivoja. Ampiaisen pisto etenkin pään alueelle voi kuitenkin aiheuttaa allergisen reaktion ja hengitysteiden turpoamisen. Ota tällöin välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin.

Myös punkeilta suojautuminen on tärkeää sekä lemmikin että muun perheen terveyden vuoksi. Punkkien torjumiseen on monia erilaisia valmisteita. Varmista tuotteen soveltuvuus omalle koirallesi apteekista tai eläinlääkäriltä. Punkkisyyni kannattaa tehdä päivittäin, jos oleskelette alueilla, joilla punkkeja esiintyy runsaasti. Jos punkki on iskenyt koiran iholle, se pitää poistaa heti. Puremakohta on hyvä myös desinfioida.