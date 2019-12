Väitös: Suomalaisten vankien suunterveys on huono

Oulun yliopiston ohjelmistotuotannon koulutusvienti Kiinaan etenee hyvin 13.12.2019 09:26:42 EET | Tiedote

Oulun yliopisto aloitti reilu vuosi sitten merkittävän koulutusviennin Kiinaan. Yhteistyöyliopisto on Nanjingissa (Nanjing Institute of Technology). Yliopisto-opettaja Päivi Raulamo-Jurvanen palasi juuri kahden viikon intensiivijaksolta Kiinasta, ja NJIT:n delegaatio rehtori Shi Jinfein johdolla on parhaillaan Oulussa vierailulla.