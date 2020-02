Väitös: Tulevaisuuden visiointi avainasemassa musiikinopettajien koulutuksessa

Lauantaina 29.2. väittelevä Danielle Treacy on osallistunut musiikinopettajien koulutuksen kehittämiseen Nepalissa.

Jotta musiikinopettajankoulutus voisi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, on tärkeää kehittää musiikinopettajien mielikuvitusta ja kykyä visioida tulevaisuutta. Näin esittää Danielle Treacy väitöskirjassaan Imagining possibilities: Musician-teachers co-constructing visions in the Kathmandu Valley, joka tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 29. helmikuuta 2020.

Nykyajan yhteiskuntien kasvava monimuotoisuus ja nopea muutos haastavat musiikinopettajien koulutuksen maailmanlaajuisesti. Tulevilla opettajilla tulisi olla taidot ja ymmärrys sitoutua epävarmuuteen ja monimuotoisuuteen eettisesti.

Treacyn väitösprojekti sai alkunsa, kun musiikki vuonna 2010 otettiin erillisenä oppiaineena mukaan Nepalin kansalliseen opetussuunnitelmaan. Tämän seurauksena Nepal Music Center aloitti yhteistyön Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Nepal Music Center on organisaatio, joka teki vaikuttamistyötä sen puolesta, että Nepalin hallitus sisällytti musiikin opetussuunnitelmaan. Myöhemmin se osallistui musiikin opetussuunnitelmien kehittämiseen.

Treacyn väitöstutkimus on ollut osa Global Visions in Mobilizing Networks -hanketta. Treacy keskittyi Kathmandun laakson koulujen musiikkikasvatukseen osallistuvien näkökulmiin ja visioiden rakentamiseen paikallisten muusikko-opettajien kanssa. Muusikko-opettajiksi määritellään muusikot, jotka on kutsuttu opettamaan musiikkia tilanteessa, jossa muodollista musiikinopettajankoulutusta ei ole ollut.

Treacy toteutti väitöstutkimuksensa kolmessa vaiheessa vuosina 2014–2019, ja siihen osallistui yli 50 Kathmandun laakson muusikko-opettajaa. Hän keräsi tutkimusaineistonsa havainnoimalla kouluissa, haastattelemalla koulujen hallintoa ja muusikko-opettajia ja järjestämällä 17 työpajaa.

Treacy esittää väitöskirjassaan, että musiikkikasvatus ei ole puolueetonta vaan sidoksissa erilaisiin historiallisiin, poliittisiin, taloudellisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin. Hän herättää kysymyksiä siitä, miten musiikinopettajien ammattitaitoa voidaan kehittää tilanteissa, joissa ei ole musiikkiopettajan koulutusta. Musiikinopettajien on yhteiskuntien muuttuessa pystyttävä luovimaan eettisesti menneiden, nykyisten ja tulevien musiikillisten käytäntöjen ristiaallokossa.

– Tulevaisuudenvisioiden rakentaminen yhdessä muiden kanssa vaatii tutkivaa tarkastelua sekä valmiuksia suunnitella, reflektoida ja oppia. Näitä valmiuksia tulisi vaalia musiikinopettajien koulutuksessa, Treacy toteaa.

Lisätietoja (englanniksi):

Danielle Treacy, danielle.treacy@uniarts.fi

Danielle Treacyn väitöskirja Imagining Possibilities: Musician-Teachers Co-Constructing Visions in the Kathmandu Valley tarkastetaan 29.2. 2020 klo 12:00, Musiikkitalon Black Boxissa. Vastaväittäjänä toimii professori Margaret Barrett (The University of Queensland, Australia)

30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin.