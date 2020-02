Vakuutusmeklariyritykset yhdistyvät Söderberg & Partners -brändin alle

Seitsemän suomalaista vakuutusmeklariyritystä vaihtaa nimeä ja tulee osaksi Suomen Söderberg & Partnersia.

Keskiviikkona 5. helmikuuta 2020 Optimum Insurance Consultants, Semita, Rewenda, MSR Finser, Finnrisk, Benefit Advisors ja Suuntameklarit vaihtavat nimeä. Yhtiöt kuuluvat jo ennestään Söderberg & Partners -konserniin, sillä ne ovat kokonaan tai osittain ruotsalaisen vakuutus- ja rahoitusyhtiön omistuksessa, mutta nyt myös yritysten nimet vaihtuvat konsernin nimeen.

- Nimenmuutosta lukuun ottamatta yritysten toiminta jatkuu niiden asiakkaille ja kumppaneille tuttuun tapaan. Tärkeimpänä pyrkimyksenämme on edelleen luoda asiakkaille lisäarvoa. Tavoitteenamme on jatkaa kasvua kasvattamalla asiakasvirtoja. Tulevana vuonna investoimme lisäksi digitalisaatioon ja parannamme siten entisestään palveluamme niin asiakkaille kuin vakuutusyhtiöillekin, sanoo Söderberg & Partners Finlandin vastuuhenkilö Peter Bergman.

Söderberg & Partners tuli Suomen-markkinoille jo vuonna 2009, kun Optimum Insurance Consultants Oy perustettiin. Siitä lähtien toimintaa on vähitellen kasvatettu yritysostoilla, ja nykyään Söderberg & Partners on Suomen vahinkovakuutusmarkkinoiden kolmanneksi suurin toimija.

Pohjoismaissa Söderberg & Partners lukeutuu vakuutusneuvonnan ja -välityksen suurimpiin yrityksiin. Yrityksen liikevaihto on 4 miljardia Ruotsin kruunua, ja työntekijöitä on yli 2 000. Söderberg & Partnersilla on toimistot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa ja Espanjassa ja toimintaa kaikissa näissä maissa. Pääkonttori sijaitsee Tukholmassa.