Valencia Express -rahtilaivalla 11 koronavirustartunnan saanutta

Pietarista Vuosaaren satamaan 30.4. saapuneella Valencia Express -rahtilaivalla on 11 koronavirustartunnan saanutta miehistön jäsentä. Sairastuneet on asetettu eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Kaikille miehistön jäsenille tehtiin koronatesti sunnuntaina 2.5.

Yksi rahtilaivan miehistön jäsenistä sairastui Pietarissa. Kaikille miehistön jäsenille tehtiin Pietarissa koronatesti. Sairastuneen lisäksi neljällä miehistön jäsenellä todettiin tuolloin koronavirustartunta.

Rahtilaiva saapui Vuosaaren satamaan Pietarista 30.4. iltapäivällä. Laivan saapumisesta oli tehty ohjeiden mukaisesti meriterveysilmoitus ennen satamaan saapumista. Helsingin epidemiologisella toiminnalla oli tieto laivan saapumisesta ja siitä, että laivalla on koronavirustartunnan saaneita. Laivalla on 24 miehistön jäsentä.

”Ensivaiheessa varmistimme sairastuneiden voinnin. Tämän jälkeen asetimme sairastuneet eristykseen ja altistuneet karanteeniin laivalle. Eristys ja karanteeni pystytään toteuttamaan laivalla, koska kaikilla miehistön jäsenillä on oma hytti”, Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo.

”Teimme kaikille miehistön jäsenille sunnuntaina 2.5. uuden koronatestin. Aiemmin todettujen neljän tartunnan lisäksi todettiin 7 uutta koronavirustartuntaa. Yksi miehistön jäsen on Helsingissä sairaalahoidossa”, Isosomppi jatkaa.

International Chamber of Shipping (ICS) on laatinut merenkulun kansainvälisten sidosryhmien kanssa ohjeet varustamoille koronaviruksen leviämisen estämiseksi laivoilla sekä ohjeet meri- ja maahenkilöstön väliseen turvalliseen kanssakäymiseen (COVID-19 Guidance for Ship Operators for the Protection of the Health of Seafarers).

Työterveyslaitos on tehnyt toimintaohjeet rahtilaivoille epäillyn koronavirustapauksen varalle.

Näitä ohjeita noudetaan myös Valencia Express -rahtilaivalla.

