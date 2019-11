Valeran ePower 2020 -hiustenkuivain on lajinsa paras

Sveitsiläinen Valera valittiin tänä syksynä vuoden parhaaksi hiustenkuivainbrändiksi Plus X Awardseissa. Samalla brändin uutuuskuivain ePower 2020 sai vuoden parhaan tuotteen palkinnon kolmessa kategoriassa. Saksalainen Plus X Award on maailman suurin innovaatiopalkinto, joka myönnetään teknologia-, urheilu- ja lifestyle-tuotteille ja -brändeille.

Valeran uutuuskuivain ePower2020 voitti Plus X Awardin kolmessa hiustenkuivainten kategoriassa: korkea laatu, design ja helppokäyttöisyys. Lisäksi Valera ePower2020:lle myönnettiin ”Best Product of the Year 2019” -palkinto. Erityistunnustus annetaan jokaisessa kategoriassa vain yhdelle, eniten palkintoja ansainneelle tuotteelle. Valeralla ollaan ylpeitä siitä, että yhtiön moderni visio kestävästä tehokkuudesta on tehnyt vaikutuksen maailman suurimman teknologia-, urheilu- ja lifestyle-innovaatiopalkinnon asiantuntijoihin. ePower onkin täydellinen hiustenkuivaaja vaativille kampaajille ja kuluttajille, jotka haluavat käyttää ympäristöystävällisiä laitteita ja samalla säästää energiakuluissa kuivaus- tai muotoilutehosta tinkimättä. Valera ePower2020:ssa yhdistyvät pitkä käyttöikä, teho ja energiapihiys Valera ePower2020 -hiustenkuivaajan käyttöikä on erittäin pitkä, merkittävä 10 000 tuntia. Se kuluttaa jopa 25 prosenttia vähemmän energiaa perinteiseen, vastaavaan, hiustenkuivaajaan verrattuna, ja huippumoderni harjaton digitaalimoottori ei tuota lainkaan hiilipäästöjä. Tehokas ionigeneraattori hoitaa hiuksia hellävaraisesti kuivauksen aikana, ja erittäin pitkä lämmityselementti takaa aina tasaisen lämmön sekä nopean viilennyksen pitkänkin käytön aikana. Valera ePower2020 tuottaa todella tehokkaan 85 m3/h:n puhalluksen. Hiustenkuivain on myös erittäin hiljainen 69 dB(A):n äänitasollaan. Paras hiustenkuivainbrändi Valera nappasi Plus X Awardseista myös vuoden parhaan hiustenkuivainbrändin tunnustuksen. Palkinto myönnetään brändille, joka saa eniten palkintoja kategoriassaan. Näin ollen Valera liittyy niiden maineikkaiden ja globaalisti tunnettujen kuluttajabrändien joukkoon, jotka ovat jo voittaneet Plus X Awards -tunnustuksen kategorioissaan. Palkinto tuo tunnustusta Sveitsissä valmistettujen hiustenkuivainten vahvalle innovatiivisuudelle ja loistavalle laadulle. Lisätietoa: Plus X Awards: plusxaward.de

