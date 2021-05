Väliaikainen perintälaki rajoittaa yrityksiltä vaadittavien perintäkulujen määriä

Jaa

Voit tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen, jos epäilet, että perintäyhtiö on perinyt yritykseltäsi liian suuria perintäkuluja. Aluehallintovirasto valvoo tänä vuonna tehostetusti perintäkuluja.

Perintälain väliaikainen muutos tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Lakiin lisättiin yrityssaatavia koskevat uudet säännöt, joiden perusteella voi arvioida perintäkulujen kohtuullisuutta.

Kun perintäyhtiö lähettää yrityksellesi perintäkirjeen, siitä voi vaatia perintäkuja seuraavasti:

- Perintäyhtiön lähettämästä maksumuistutuksesta enintään 10 euroa

- Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta perintäkuluina perintäyhtiö saa vaatia enintään:

50 euroa, jos velan pääoma on enintään 500 euroa

80 euroa, jos velan pääoma on yli 500 euroa

- Samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta voidaan periä enintään puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen määristä.

- Perintäyhtiön lähettämästä tratasta enintään 100 euroa.

Mainitut perintäkulut ovat enimmäismääriä, joiden on yksittäisessä tapauksessa oltava aina kohtuullisia. Perintäkulujen kohtuullisuus edellyttää, että velallisyritykseltä veloitetaan vain oikeasti syntyneet kustannukset, ja että tehdyt perintätoimenpiteet ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Esimerkiksi hyvin pienistä saatavista ei voi säännönmukaisesti periä laissa mainittuja enimmäismääriä. Perintäkuluja voidaan lähtökohtaisesti vaatia yhteensä enintään 230 euroa, jos laskun pääoma on enintään 500 euroa ja 410 euroa, jos laskun pääoma on yli 500 euroa.

Yritykseltäsi saa vaatia perintäkuluja uudesta maksumuistutuksesta tai maksuvaatimuksesta vain, jos edellisen kirjeen lähettämisestä on kulunut vähintään seitsemän päivää. Perintätoimenpiteiden aikatauluttamisessa ja eräpäivän määrittelyssä on kuitenkin huomioitava myös perintäyhtiön käyttämän kuljetuspalvelun mukainen toimitusaika. Lisäksi maksuajan pidennyksestä saa vaatia perintäkuluja vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Tratan käyttäminen perinnässä

Trattaa eli maksukehotusta, johon liittyy julkisuusuhka, ei saa käyttää yrityssaatavan perinnässä, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Yrityksellesi lähetettyä trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin, jos velallisena oleva osakeyhtiö toimittaa ennen tratan julkaisemista tai ilmoittamista selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 100 000 euroa. Lisäksi yrityksellesi lähetettyä trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa luottotietorekisteriin silloinkaan, jos osakeyhtiöllä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi.

Tee ilmoitus, jos epäilet liian suuria perintäkuluja

Aluehallintovirasto valvoo vuonna 2021 tehostetusti yrityssaatavista vaadittavien perintäkulujen määriä. Jos epäilet, että yritykseltäsi on peritty liian suuria perintäkuluja, voit tehdä aluehallintovirastolle ilmoituksen vapaamuotoisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi tai valvontailmoituslomakkeella, joka löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta. Mainitulta verkkosivulta löydät myös ohjeet valvontailmoituslomakkeen täyttämiseksi sekä lisätietoja perinnästä ja perinnän valvonnasta.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Matti Laiho, p. 0295 016 546

ylitarkastaja Seela Saraniva, p. 0295 016 680

ylitarkastaja Jouni Kiviniemi, p. 0295 016 627

etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirasto