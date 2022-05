Valitse vastuullista tarjolle kesän juhlapöytään – näin tunnistat eettisesti tuotetun suklaan

Vastuullisuus on kuluttajakäyttäytymisen megatrendi, joka näkyy erityisesti Z-sukupolven keskuudessa. Siksi juhlapöydän tarjottavia kannattaa tänä vuonna miettiä vastuullisuuskulma edellä.

Käyttämällä Tony’s Chocolonelyn tuotteita juhlapöydän leivonnan raaka-aineena teet hyvän valinnan monessa mielessä: voit olla varma, että kyseessä on laadukas ja leivontaan hyvin sopiva tuote, jonka kääreisiin on käytetty minimaalinen määrä pakkausmateriaalia, ja brändi, jonka missio on tehdä suklaasta 100 % orjavapaata.

Miksi eettisesti tuotettu suklaa on kalliimpaa?

Halpa suklaa voi kuulostaa makealta jutulta, mutta edullinen hinta pitää usein sisällään karvaan totuuden: jokaisessa suklaapalassa maistuu lapsityövoiman ja modernin orjuuden kitkerä sivumaku.

Kaakaotuotannon suurimpia ongelmia on lapsityövoiman käyttö ja siihen liittyvä ihmiskauppa, joka juontaa juurensa viljelijöiden äärimmäisestä köyhyydestä.Jo pelkästään Ghanassa ja Norsunluurannikolla yli 1,56 miljoonaa lasta ja ainakin 30 000 modernin orjuuden uhria on pakotettu työskentelemään kaakaoviljelmillä.

Suklaan toimitusketjussa voitot jakautuvat epätasaisesti: suklaa-alan jättiyritykset hyötyvät alhaisista kaakaon ostohinnoista, jonka seurauksena maanviljelijät joutuvat elämään köyhyydessä.

Kaakaopavuista viljelijöille maksettu hinta määräytyy maailmanmarkkinahintojen perusteella. Ghanassa ja Norsunluurannikolla elinkustannukset päivässä ovat 2,16–2,49 dollaria [1] . Kaakaobarometrin perusteella viljelijät näissä maissa ansaitsevat keskimäärin 0,78 dollaria päivässä[2].

[1] Living Income Community of Practice, 2018

[2] Cocoa Barometer, 2018

Tony’s Chocolonelyn viiden hankintaperiaatteen ketju

Tony's Chocolonelyn kaikkea tekemistä ohjaamissio tehdä 100 % orjavapaasta suklaasta uusi normaali – ja usko siihen, että ainoa tapa tehdä se on yhteistyössä muiden suklaan ystävien kanssa. Suklaayhtiöiden, kaakaonviljelijöiden, hallitusten, vähittäiskaupan ja suklaafanien on yhdistettävä voimansa muuttaakseen alaa kohti parempaa.

Tony’s Chocolonely on kehittänyt viisiosaisen hankintaperiaatteiden ketjun, joka auttaa suklaabrändejä muuttamaan toimitusketjujaan ja kasvamaan kestävän kehityksen edelläkävijöiksi.

Tony’sin viisi hankintaperiaatetta ovat:

1. hankkia vain jäljitettävissä oleviakaakaopapuja

2. maksaa korkeampi hinta kaakaosta

3. ostaa vahvoilta viljelijöiltä

4. tehdä pitkäaikaisia sitoumuksia

5. taata tuottavuus ja laatu

Tietoa Tony’s Chocolonelysta:

Tony’s Chocolonely on B-Corp- ja Reilu Kauppa -sertifioitu suklaanvalmistaja, joka asettaa sosiaalisen vaikuttavuuden tuloksen tahkomisen edelle ja pyrkii sertifikaatteja laajempaan vaikuttavuuteen tehdäkseen suklaasta sataprosenttisesti orjuusvapaata. Eikä ainoastaan omasta suklaastaan, vaan kaikesta suklaasta maailmanlaajuisesti.

Yrityksen perusti kolme journalistia vuonna 2005 tutkiessaan orjuutta kaakaoteollisuudessa hollantilaista Keuringsdienst van Waarde -TV-ohjelmaa varten. He järkyttyivät huomatessaan, että maailman suurimmat suklaanvalmistajat ostivat kaakaota viljelmiltä, jotka käyttävät hyväkseen orja- ja lapsityövoimaa.

Siitä lähtien Tony’s Chocolonely on omistautunut lisäämään tietoisuutta ja poistamaan eriarvoisuutta suklaateollisuudessa. Tony’s Chocolonely näyttää esimerkkiä ja rakentaa suoria pitkäaikaisia suhteita kaakaonviljelijöiden kanssa Ghanassa ja Norsunluurannikolla, maksaa heille korkeampaa hintaa ja tekee työtä nykyaikaisen orjuuden taustalla olevien syiden ratkaisemiseksi.

Tony’s Chocolonely haluaa inspiroida koko alaa tekemään sataprosenttisesti orjuusvapaasta suklaasta uuden normin. Brändi on kasvanut Alankomaissa markkinajohtajaksi ja sen suklaat ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Tony’s Chocolonelyn tuotteiden kääreisiin on käytetty minimaalinen määrä pakkausmateriaalia ja kaikki kääreiden osat ovat kierrätettäviä.

