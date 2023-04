Valkoposkihanhien muutto alkuvaiheessa

Valkoposkihanhien kevätmuutto on edennyt suurin piirtein normaalilla aikataululla. Suomen omaa pesimäkantaa alkoi saapua maaliskuun lopulta lähtien tutusti etenkin Helsingin ja Turun seudulle. 8.4.2023 havaittiin ensimmäistä kertaa yli sata paikallista yksilöä parvessa em. kaupunkien alueella. Tiira-lintutietopalvelun mukaan alkukevään valkoposkihanhimäärät jäivät selvästi jälkeen viime kevään vastaavista.

Barentsinmeren alueen arktista kantaa on muuttanut Suomeen 20.4. alkaen. Paikkakohtaiset muuttajamäärät ovat olleet satoja, eniten 25.4. Espoossa 2630 muuttavaa ja samana päivänä Pukkilassa 4000 paikallista valkoposkihanhea. Koillisempana Etelä-Karjalassa on havaittu satoja valkoposkihanhia, suurin määrä 1500 Lappeenrannassa 24.4. Pohjois-Karjalassa on havaittu enimmillään vasta kymmeniä lintuja. Pohjois-Karjalassa lumien sulaessa vauhdilla pelloilta myös hanhimäärät nousevat nopeasti. Tähän asti valtaosa pelloilla ruokailevista hanhista on ollut metsä- ja tundrahanhia.

GPS-lähetinhanhia on edelleen toiminnassa Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprojektissa 36 ja hollantilaisten vastaavassa 12 valkoposkihanhea, joista tosin osa on Alankomaiden omaa kantaa. Näistä hanhista 27.4. oli Suomessa yksi Orimattilassa, Virossa kolme ja Ruotsissa viisi. Loput 40 olivat edelleen päätalvehtimisalueillaan Hollannin, Saksan ja Tanskan rannikon tuntumassa.

Muuttoennusteen laati Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:

"Valkoposkihanhien päämuuton alkamiselle talvialueelta kohti Itämerta on vappuun asti hyviä sääedellytyksiä, kun Skandinaviassa sijaitsevan matalapaineen eteläpuolella vallitsee läntinen myötätuulivirtaus, joka Etelä-Itämerellä kääntyy koilliseen kohti Baltiaa ja Suomea.

Myös näkyvyys on keskimäärin hyvä. Toisaalta virtaus on kolea. Kuitenkin siirtyminen Itämeren alueelle kiihtyy, ja pikkuhiljaa voimistuvaa muuttoa voi odottaa täälläkin, erityisesti eteläisimmässä Suomessa. Tulevien öiden pakkaset hillitsevät Etelä-Suomessa jo olevien lintujen etenemistä kauemmas koilliseen."

Lähipäivinä ja ensi viikolla saapunee siis jo kymmeniä tuhansia valkoposkihanhia Suomeen. Nämä myös jäävät meille joksikin aikaa, sillä arktisilla alueilla on vielä täysi talvi. Lähipäivinä saapuva määrä on edelleen pieni osa yli miljoonaisesta valkoposkihanhikannasta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

