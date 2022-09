Valkoposkihanhien muutto myöhässä

Kulunut viikko oli vähähanhinen. Ennustettua ryntäystä ei tullut viikonloppuna. Syynä olivat todennäköisesti sade ja sumu Vienanmerellä ja siitä koilliseen, sillä tuuliolot olivat suotuisat muutolle. Myös muu arktinen vesilintumuutto on ollut hyvin heikkoa.

Arktisilta alueilta on Suomeen saapunut hieman yli tuhat valkoposkihanhea, mikä on vasta promillen luokkaa koko Barentsinmeren kannasta. Syysmuuton alun viivästyminen näkyy myös Tiira-havaintopalvelun tilastoissa: Pohjois-Karjalassa on syksystä 2010 lähtien pienin yhteismäärä 20.9. asti ollut 25 000 valkoposkihanhea, kuudesti ovat luvut olleet jo satojatuhansia.

Satelliittilähettimin varustetuista valkoposkihanhistakaan ei ole vielä apua, sillä Suomeen ei ole tullut yhtään GPS-hanhea.

Miltä kuluva viikko näyttää, sitä ennustaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen:

”Aluksi syvä matalapaine on Suomen itäpuolella, ja Suomessa vallitsee pohjoisvirtaus. Viikon puolivälissä lännestä saapuu korkeapaineen selänne, ja tuulet heikkenevät. Korkeapaineen siirtyessä itään tuulet kääntyvät hiljalleen etelään/lounaaseen eli vastaiseksi. Varsinaista myötätuulivirtausta arktisille vesilinnuille ei alkuviikon jälkeen ole näköpiirissä.

Tiistai: Voimakas matalapaine on Suomen itäpuolella. Sadetta on yleisesti Venäjällä Vienanmereltä Novaja Zemljaan ulottuvalla kaistaleella. Tuulet ovat myötäisiä, mutta sade voi pidätellä ja hillitä hanhien muuttohaluja. Suomessa virtaus on pohjoisesta tai jopa luoteesta, joten jos muuttoa on, sitä voi mennä myös rajan takana. Kovassa myötätuulessa muutto mennee korkealla, osittain alapilvien yläpuolella.

Keskiviikko: Korkeapaine saapuu lännestä ja tuulet heikkenevät. Etelä- ja itäosassa maata on vielä heikkoa pohjoistuulta. Vienanmerellä matalapaine väistyy itään, ja kylmän rintaman perässä tulee kylmänpurkaus: paikoitellen jopa räntä- ja lumikuuroja.

Torstai: Viileä ja heikkotuulinen aamu. Virtaus kääntyy korkeapaineen myötä lounaaseen, mutta on torstaina vielä heikkoa. Virtaus on väärältä kantilta arktisille lajeille. Vastatuulen takia muutto voisi kulkea matalalla.

Perjantai: Korkeapaine vaikuttaa edelleen. Heikkoa etelätuulta ja poutaa. Vaikka tuuli on heikkoa, se on vastaista valkoposkihanhille.

Jatko: Näyttää että lämmintä ilmamassaa virtaa edelleen Luoteis-Venäjälle eikä mitään selkeää myötätuulipurkausta ole näkyvissä.”

Koska muuton alku on viivästynyt jo reilusti, voidaan odottaa isoa rynnistystä lähiaikoina.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Viimevuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

