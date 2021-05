Valkoposkihanhien päämuuttoa odotellaan edelleen

Jaa

Valkoposkihanhien kevätmuutto etenee keskimääräisen aikataulun mukaisesti. Etelä-Ruotsissa on ollut voimakasta muuttoa lauantaina, mutta muutto keskeytyi sumuun ja sateeseen. Suomessa jonkinlaista muuttoa on havaittu päivittäin, mutta vasta sunnuntaina laskettiin isompia määriä pääkaupunkiseudulta rajan pintaan Pohjois-Karjalaan. Eniten havaittiin Siuntiossa 45 000 ja Punkaharjulla 50 000 muuttavaa lintua. Ruotsissa oli jälleen maanantaina kovaa muuttoa, mutta nämä linnut ilmeisesti törmäsivät jälleen sade- ja sumurintamaan ja pysähtyivät. Muutto jatkunee sumun hellittäessä.

Hollantilaisten lähetinhanhien paikannukset vahvistavat muuton alkaneen kunnolla. Maanantaina hanhista kolme oli jo Venäjällä, yhdeksän Suomessa, kolme Virossa, viisi Ruotsissa ja loput parikymmentä vielä talvialueiden lähellä Tanskan – Hollannin alueella. Satelliittihanhien ja muuttajamäärien perusteella voidaankin arvioida maanantai-iltaan mennessä Suomen ohittaneen tai Suomessa oleilevan kolmasosan arktisesta valkoposkihanhikannasta.

Suomessa oleilevista hollantilaisista lähetinhanhista kolme on Pohjois-Karjalassa, viisi Itä-Uudenmaan – Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella ja yksi Pohjanlahden rannikolla. Paikallisia on arvioitu suurin piirtein samanlaisia määriä kuin edellisviikolla, eniten Kouvolan, Kiteen, Tohmajärven ja Joensuun alueilla, joissa touhusi noin 20 000 paikallista valkoposkihanhea.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen valkoposkihanhitutkimuksessa viime viikolla Kiteellä ja Tohmajärvellä asennettiin viidellekymmenelle valkoposkihanhelle satelliittilähettimet. ”Kolmasosa jatkoi viime viikon aikana muuttoa Venäjälle. Sunnuntain illan ja tiistaiaamun aikana lähti yli kolmasosa, joten vain kymmenkunta lähetinhanhea oleilee enää Pohjois-Karjalassa”, kertoi Turun yliopiston biologian laitoksen ekologian professori Toni Laaksonen. Lähetinhankkeen rahoittaa ympäristöministeriö.

Muutto on siis saavuttamassa huippuvaiheen. Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen kertoo sääennusteista:

”Kaakosta tulevat matalapaineet ovat usein vaikeita ennustaa numeerisilla malleilla. Sen seurauksena sää- ja hanhiennusteet ovat kovin epävarmoja.

Lähipäivinä muuttosää Tanskasta Itämerelle on melko hyvä, mutta keskiviikkona ja torstaina Suomessa ja Baltiassa muuttoa haittaavat sade- ja ukkoskuuroalueet sekä navakka luoteenpuoleinen tuuli merellä, joka hellittää torstain aikana.

Tämän hetken sääennusteissa hyvä sää päämuutolle vallitsee torstai-illasta lauantaihin. Tuuli on silloin sen verran läntinen, että osa muutosta voi kulkea Venäjän puolelta. Sunnuntaista alkaen sääennusteiden epävarmuus on niin suuri, ettei päivittäistä muuttosäätä voi ennustaa. On kuitenkin todennäköistä, että sunnuntaihin mennessä pääjoukko on Suomessa tai mennyt jo osaksi sen ohi.”

Hanhitilanneraportti on koottu BirdLifen, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä, ja se julkaistaan verkossa osoitteessa https://www.birdlife.fi/hanhitilanne/

