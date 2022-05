Valkoposkihanhimuutossa huippuvaihe

Itämeren alueella jakson suurin muutto koettiin Ruotsin Malmön läheisyydessä, jossa 10.5. arvioitiin muuttaneen 201 000 valkoposkihanhea. BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan viikon Suomen voimakkaimmat muutot koettiin 10. sekä 13.–14.5. jolloin mm. 10.5. Helsingissä havaittiin 70 000, 13.5. Virolahdella 64 000 ja 14.5. Rautjärvellä 78 000 muuttavaa valkoposkihanhea.

Ennusteiden mukaisesti tuuli kääntyi loppuviikolla lännen ja luoteen välille, jolloin iso osa tällöin matkanneista muutti Suomen kaakkoispuolitse tai pysähtymättä Kaakkois-Suomen yli. Iso osa kuitenkin pysähtyi ja suurimmissa paikallisparvissa arvioitiin monin paikoin Parikkalassa ja Pohjois-Karjalassa yli 30 000 hanhea.

Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-paikantimilla varustetuista 63 hanhesta Suomen on ohittanut jo 15, Suomen Karjalassa on 26, muualla Suomessa neljä, Virossa ja Gotlannissa 11 sekä Vattimeren ympäristössä vielä seitsemän yksilöä. Lähetinhanhista siis neljäsosa on jo Venäjällä ja 41 % Parikkalassa sekä Pohjois-Karjalassa. Pienessä aineistossa virhemarginaali on iso, mutta maastohavainnot tukevat käsitystä.

Muutto edistyi siis viikon aikana reippaasti ja on keskimääräistä aikatauluaan edellä. Kevään 2020 lukuihin ei onneksi olla ylletty, mutta hanhien saapuminen ennen kasvukauden alkua on aiheuttanut isoa vahinkoa maanviljelylle.

Ilmatieteenlaitoksen tutkijan Mika Rantasen ennuste viikolle:

”Sää jatkuu tällä viikolla pääosin tavallista viileämpänä. Tuuliolot Itämerellä ovat vaihtelevia: ensin tiistaina vastatuulta, sitten keskiviikkona hetkellisesti myötätuulta, ja loppuviikolla tuuli kääntyy idän ja kaakon välille. Valkoposkihanhien loppurysäys voisi tulla keskiviikkona. Loppuviikosta tuuli on sivuvastainen.

Tiistaipäivä on kolea, ja varsinkin idässä sadekuurojen sävyttämä. Pohjoisvirtauksen vuoksi muutto on pääosin seis.

Keskiviikkona virtaussuunta kääntyy hetkeksi länteen ja etelään virtaa lämpimämpää ilmamassaa. Poutaa, idässä muutama sadekuuro. Tiistain tulppaussään jälkeen keskiviikkona voisi tulla seuraava annos arktikaa, mm. valkoposkihanhia. Tuuli on varsin läntinen, luoteistuuli Itä-Suomessa saattaa painaa muuton Venäjän puolelle.

Torstaina korkeapaine siirtyy Suomen ylle, ja tuulet heikkenevät. Eteläisellä Itämerellä vallitsee edelleen hyvä myötätuulivirtaus, mutta Suomenlahdella heikko tuuli kääntyy koilliseen. Muuttosäätä on vaikea ennakoida: lähtöalueilla on hyvää säätä, mutta Suomenlahden vastatuuli hillitsee saapuvien lintujen muuttohaluja.

Perjantaina tuuli kääntyy Suomenlahdella idän kautta kaakkoon lähestyvän saderintaman edellä. Kaakkoistuuli voisi painaa muuttajia varsin länteen. Lauantaina lännestä saapuu sadealue, ja tuuli on Suomenlahdella idän ja kaakon välillä.”

Valkoposkihanhien kannalta muuttosää on Etelä- ja Pohjois-Karjalassa vaikea. Hetkellinenkin myötätuuli lähettänee suurimman osan paikallisista hanhista jatkamaan matkaansa.

Suomalaistutkimuksen lähetinhanhien etenemistä voi seurata Suomen lajitietokeskuksen sivulta https://satelliitti.laji.fi/. Sivun vasemmassa alakulmassa klikkaa painiketta "valitse laji", josta "valkoposkihanhi" (yksi yksilö tai useampia).

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Viimevuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä talvehtimisalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin pesimäalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä hollantilaistutkimuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoittaa ympäristöministeriö.

