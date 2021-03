Vallilaan valmistui uusi koripallokenttä – Kaupunkilaisten ideat toteutuvat OmaStadissa

Hämeentien sillan alle Vallillaan valmistui vuodenvaihteessa uusi koripallokenttä. Idea koripallokentästä tuli alueen asukkaalta, ja se on ollut mahdollista rakentaa nopealla aikataululla Helsingin osallistuvan budjetoinnin OmaStadin avulla. OmaStadi on mahdollistanut myös kymmeniä muita asukkaiden ehdottamia parannuksia kaupunkiympäristöön ja palveluihin.

Koripallo mahtuu pomppimaan sillan alla

Koripallokentän toteutus alkoi keväällä 2020, jolloin ehdotuksen tekijä ja kaupungin edustajat tapasivat muutaman kerran paikan päällä. Silloin mietittiin, mitä rakentamisessa tulee ottaa huomioon, jotta pelit sujuisivat mielenkiintoisessa, mutta haastavassa paikassa mahdollisimman hyvin. Palavereissa pomputeltiin koripalloa ja todettiin, ettei katto tule helposti vastaan.

Kaupungilla hanketta luotsannut projektinjohtaja Tomas Palmgren kertoo, että hankkeessa tehtiin OmaStadin periaatteiden mukaisesti poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa. Rakennustyöt tehtiin syksyllä, ja vuodenvaihteessa valmistunut kenttä on nähty onnistuneena ja sen nopeaa valmistumista on kiitelty.

“Viimeistelytyöt jatkuvat vielä keväällä, kun väliaikaiset kenttämerkinnät korvataan säiden salliessa pysyvillä merkinnöillä ”, Palmgren kertoo.

Koripallokentän ideoinut Tuomo Friman kertoo jopa hämmentyneensä, kuinka nopeasti kenttä lopulta saatiin valmiiksi, vaikka ehdotuksen toteutus vaati vielä tarkempaa suunnittelua.

“Esimerkiksi kentän tarkka sijainti sillan alla muuttui alkuperäisestä muutaman kerran”, Friman kertoo.

Lopullinen sijainti on luonteva urbaanin skeittiparkin lähellä. Alueella työskentelevä ja siellä paljon aikaa viettävä Friman on ehtinyt jo testaamaan kentällä heittelyä, mutta toivoo, että kesän tullessa voisi järjestää isompiakin pelejä.

Muutama uusi lisä kentälle on jo mielessä: ”Roskateline ja valaistus tekisivät paikasta vielä viihtyisämmän ja lisäisivät turvallisuutta”, Friman pohtii.

Sillan ympäristössä tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, kun liikenteen haasteita pyritään ratkaisemaan ja uusia raitiotielinjoja rakennetaan. Hämeentien silta on lisäksi peruskorjausiässä.

Tämän takia Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien liittymäalueen yleissuunnittelu alkaa tämän vuoden aikana. Alustava suunnitelma pohjautuu siihen, että nykyinen Hämeentien silta puretaan ja Hermannin rantatien liikenne viedään sillalla Hämeentien yli. Yleissuunnitelmassa tutkitaan ratkaisun toteuttamiskelpoisuus ja laaditaan kustannusarvio.

Suunnittelussa pyritään huomioimaan sillan alle rakennettu koripallokenttä sekä alueella jo aiemmin sijainnit skeittipuisto etsimällä niille uudet sijainnit. Mahdolliset muutokset kytkeytyvät Viikki-Malmi pikaraitiotien aikatauluun ja näkyvät alueella aikaisintaan 2020-luvun lopulla.

Hankkeiden toteuttaminen on ollut vauhdikasta yhdessä tekemistä

Valmiita OmaStadi-hankkeita on lähemmäs 30. Aurinkolahden uimarannalla on siirretty uimista haittaavia kiviä, kymmenissä päiväkodeissa on istutettu syötäviä hyötykasveja ja Kannelmäkeen ja Munkkiniemeen on rakennettu urbaanit nuotiopaikat. Roihuvuoreen, Laajasaloon ja Herttoniemeen on saatu lisää penkkejä ja roskiksia ja Keravanjoen ja Vantaanjoen varteen on rakennettu neljä laituria onkimiseen. Lisäksi muutaman koulun käsityöluokat on avattu hankkeen avulla asukkaiden käyttöön ja seitsemässä pohjoishelsinkiläisessä puistossa pääsee hyppimään maahan asennetuilla trampoliineilla.

“OmaStadi-hankkeet nousivat äänestyksen jälkeen kaupungin työlistojen kärkeen”, kertoo kaupunkiympäristön projektipäällikkö Nina Mouhu hankkeiden toteuttamisesta. Ehdotusten jatkoksi lähdettiin tekemään tarkempia suunnitelmia yhdessä kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Suunnittelu- ja rakennustyöt tehtiin nopeutetulla aikataululla, mutta laadukkaasti. Hankkeet on toteutettu kaupungin tavanomaisia hankinta-, maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä noudattaen. Lisäksi hankkeissa on huomioitu tavanomaisia rakentamis- ja turvallisuusvaatimuksia sekä selvitetty tarkemmin rakentamispaikkoja. Esimerkiksi vielä kesken olevassa Uimalaituri Lauttasaaren Vattuniemeen -hankkeessa on etsitty sopivaa rakentamispaikkaa maisemaa ja luontoarvoja huomioiden ja paikan varmistuttua myös sukeltamalla ja tutkimalla merenpohjaa.

Ensimmäisellä OmaStadi-kierroksella valittiin 44 ehdotusta äänestämällä toteutukseen. Reilu vuosi äänestyksen jälkeen suurin osa hankkeista on jo saatu valmiiksi ja loput valmistuvat tämän vuoden aikana. Näitä hankkeita voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019.

Toinen OmaStadi-kierros jo käynnissä.

Uusi OmaStadi-kierros on alkanut, ja siinä on jaossa 8,8 miljoonaa euroa. Asukkaat ja kaupungin asiantuntijat yhdistelevät ja kehittävät viime vuoden lopulla syntyneitä ideoita kevään 2021 ajan. Valmiista ehdotuksista päästään äänestämään syksyllä 2021. Uudet hankkeet näkyvät kaupungilla aikaisintaan 2022.

Nyt käynnissä olevan OmaStadi-kierroksen ideoita voit seurata sivulta omastadi.hel.fi https://omastadi.hel.fi/

