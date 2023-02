Valmentaja Petter Kukkoselta raa'an rehelliset muistelmat pettymyksen anatomiasta

Kukkonen sukeltaa maajoukkueen kymmenvuotiseen kasvutarinaan huipentuen talviolympialaisten monenkirjaviin tunnelmiin. Menestykseen johtavien portaiden sijaan luvassa on kivikkoinen mutta elämänmakuinen taival, joka paljastaa, millaista kilpaurheilu on TV-kameroiden sammuttua.

Kirjan perimmäisenä tarkoituksena on tarjota ajattelemisen aihetta kaikille valmentamisen, ohjaamisen ja kasvattamisen parissa toimiville ihmisille. Luvassa on herkkukarkkeja niin penkkiurheilijoille kuin talviurheilun lajifanaatikoille, aina Ilkka Herolan hopeatykityksestä, melkoiseksi selkkaukseksi äityneen mäkihyppypukujupakan pyörteisiin.

Kukkonen lähestyy urheilun syvintä olemusta, menestyksen samoin kuin menestymättömyyden problematiikkaa sekä pohtii suomalaista urheilujärjestelmää sen parhaista puolista aina häiritsevimpiin valuvikoihin.

Petter Kukkonen on Jyväskylässä asuva valmentaja, kirjailija, yrittäjä ja perheenisä. Hän on viisitoistavuotisen valmentajauransa aikana toiminut mm. Suomen ja Viron maajoukkueiden peräsimissä. Kukkonen on urheilua sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä pohtiva realisti, joka uskoo parempaan maailmaan.

Petter Kukkonen: Pettymyksen anatomia (Docendo 2023), 320 sivua.

Kirjailijan ennakkohaastattelutiedustelut

Petter Kukkonen on kirjan julkistuspäivänä matkalla kohti hiihdon MM-kisoja. Sovi erikseen kirjailijan ennakkohaastattelusta (embargolla). Kustantaja Juha Janhonen, puhelin 040 8430 139.

Kirjailijan yhteystiedot

Petter Kukkonen, petterkukkonen@gmail.com, puhelin 040 120 7772

Toimittaja, pyydä mediavedos ennakkoon

tiedotus@docendo.fi