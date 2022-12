Valmistaudu jouluun: ei kinkkua tai suklaata koiran herkuksi ja koristeet kissan ulottumattomiin

Evidensian eläinlääkäri ja Pohjois-Suomen Eläinsairaalan eläinlääketieteellinen asiantuntija Sirkka Sepp kertoo, että tavallisimmin koirat tulevat joulun aikaan eläinlääkäriin oksentelun tai ripulin takia.

”Joulun aikaan koirille annettaan paljon herkkuja ja sellaista ruokaa, mitä koirat tavallisesti eivät syö. Sen seurauksena voi tulla ruuansulatuskanavan oireita. Myös suklaamyrkytyksiä on joulun aikana paljon”, Sepp kertoo.

Jouluna lemmikkejä kannattaa helliä niille tarkoitetuilla herkuilla. Vaikka ihmisten jouluherkut maistuisivat monille koirille, ne ovat niiden elimistölle usein liian rasvaisia ja suolaisia.

”Koirille voi antaa kohtuullisen määrän vähärasvaisia herkkuja, mutta niille ei kannata syöttää ihmisten ruoan jäämiä tai luita. Rasvainen kotiruoka voi aiheuttaa haimatulehduksen ja suolainen joulukinkku suolamyrkytyksen. Jos koira on isokokoinen ja syvärintainen, suuri määrä ruokaa kerrallaan taas voi pahimmillaan johtaa mahalaukun kiertymään”, Sepp muistuttaa.

Myrkytysepäilyyn tulee aina suhtautua vakavasti

Suklaa on koiralle myrkyllisistä herkuista ehkä tunnetuin. Suklaamyrkytyksen ensioireita voivat olla esimerkiksi oksentelu, ripuli, levottomuus, läähättäminen ja kohonnut syke. Mitä tummempaa suklaa on, sitä vaarallisempaa se koiralle on.

”Mikäli eläin on syönyt jotain myrkyllistä, pitää eläinlääkäriin olla yhteydessä aina mahdollisin pian. Mikäli omistaja on epävarma, onko kyseessä myrkytys vai ei, kannattaa aina soittaa päivystykseen ja kysyä neuvoa”, Sepp sanoo.

Myös karkeissa ja pastilleissa makeutusaineena käytettävä ksylitoli voi aiheuttaa jopa henkeä uhkaavan myrkytyksen. Yksilön mukaan vaihdellen viinirypäleet ja rusinat voivat aiheuttaa koirille myrkytysoireita. Pullataikinat ja muut kohotettavat taikinat taas aiheuttavat eläimille vatsavaivoja.

Joulukukat ja lahjanarut luovat riskitilanteita kissoille

Sepp kertoo, että joulun aikaan kissoja tuodaan päivystykseen vierasesineiden syömisen sekä kasvien aiheuttamien myrkytysten takia useammin kuin muina aikoina vuodesta

Kissalle myrkyllisiä joulukukkia ja -kasveja ovat esimerkiksi joulutähti, amaryllis, misteli, lilja, jouluruusu, hyasintti ja marjakuusi. Erityisesti liljat ovat kissoille hengenvaarallisia, ja kasvin minkä tahansa osan syöminen voi aiheuttaa akuutin munuaisvaurion.

Kissat leikkivät mielellään erilaisilla lahjanaruilla, mutta niiden leikkimistä tulee aina valvoa tarkasti. Nieltynä narut, nauhat ja pienet koristeet voivat aiheuttaa vaarallisen suolitukoksen.

Koirille suolitukoksen voi aiheuttaa esimerkiksi kinkun verkko, jota kinkkuvarkaisiin päässyt koira vahingossa syö kinkun mukana.

Raju oksentelu voi Seppin mukaan viitata mahdolliseen suolitukokseen. Eläin saattaa oksentaa usein heti syömisen jälkeen ja ruoka ja vesi eivät pysy sisällä. Lisäksi eläin voi olla apaattinen, sen vatsa voi olla kipeä ja sillä voi olla ummetusta tai ripulia.

”Riippuen siitä, mitä eläin on syönyt, oksennuttaminen voi olla tarpeellista. Kannattaa siis aina olla yhteydessä eläinlääkäriin, sillä tilanne voi olla vakava siinä vaiheessa, kun oireilu alkaa”, Sepp sanoo.

Ennakoimalla vaaratilanteet voi välttää kokonaan ja niin kissojen kuin muiden lemmikkien kannattaa antaa leikkiä vain niille suunnitelluilla turvallisilla leluilla. Sepp neuvoo säilyttämään kaikki lemmikeille haitalliset ruoat, kasvit ja koristeet eläinten ulottumattomissa. Myös kynttilöiden kanssa tulee olla varovainen, sillä ne aiheuttavat uteliaalle kissalle helposti palovammoja.

Muutokset rutiineissa voivat stressata erityisesti kissoja

Eläimet rakastavat rutiineja. Jouluun valmistautuessa sekä joulua juhliessa on hyvä pitää kiinni eläimen rutiineista, kuten ulkoilusta ja ruokinnasta. Nämä kannattaa tehdä samalla tavalla ja tavalliseen aikaan, sillä rutiinit ja ennakoitavuus tuovat eläimille turvaa.

Kotona eläimet on hyvä huomioida niin, että niillä on mahdollisuus vetäytyä omaan rauhaan. Lapsille ja vieraille kannattaa neuvoa, että koiraa tai kissaa voi tervehtiä silloin, kun eläin itse tulee lähelle ja tervehtimään.

”Vieraat ihmiset ja juhliminen voi olla monelle kissalle kovin stressaavaa, joten kissoille pitäisi erityisesti silloin olla mahdollisuus oman rauhaan ja turvaan. Pahimmillaan stressi voi johtaa kissoilla sairastumiseen, kuten idiopaattiseen kystiittiin, joka aiheuttaa voimakasta kipua virtsarakossa”, Sepp kertoo.