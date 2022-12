Valmiustoimikunta: suomalaiset ovat osallistuneet sähkönsäästötalkoisiin hyvin

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksessa monessa puheenvuorossa otettiin esiin sähköjärjestelmän toimivuus ja mahdollinen sähköpula. Asia puhuttaa laajasti yrityksissä ja organisaatioissa.

”Sähköpulaan valmistautuminen on organisaatioissa seikka, jonka kaikki ovat katsoneet olevan fokuksessa. Siihen on syytä varautua, mikä on hyvä asia”, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen totesi.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi 14. joulukuuta, että kiertäviä sähkökatkoja ei tarvita ainakaan jouluun mennessä, jos suomalaiset jatkavat maltillista sähkön kuluttamista niin kuin viime viikkoina.

”Olemme osallistuneet sähkönsäästötalkoisiin hyvin. Suomalaiset ovat antaneet ajatusta sille, että sähköä pyritään säästämään. Ja on myös pystytty siihen”, Pukkinen sanoi.

Kriittiset sähkönkäyttöpaikat täytyy ilmoittaa

ELVAR-toimikunnan edustaja (elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyön verkosto) muistutti, että kaikkien sähköverkon haltijoiden täytyy päivittää kriittiset sähkönkäyttöpaikat.

Valtioneuvoston asetuksella kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista turvataan aiempaa yhdenmukaisemmin yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömät toiminnot häiriö- ja sähköpulatilanteissa sekä poikkeusoloissa. Asetus astui voimaan 9.12.2022.

Mahdollisen sähköpulan ja sähkökatkojen varalta hätäkeskuksissa toivotaan, että hälytinlaitteiden varavirtalähteet tarkistetaan kuntoon. Toimimattomista hälytinlaitteista ei siten tulisi hätäkeskuksiin turhia laitevikailmoituksia.

Toimiva demokratia, innovatiivinen talous ja tasa-arvo luovat edellytyksiä hyvinvoinnille

Aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen totesi katsauksessaan, että talouden näkymä ja julkisen talouden kiristystarve voi kurjistaa kansalaisten elämää.

”Tehtävät ratkaisut tulevat haittaamaan ihmisten elämää lyhyellä tähtäimellä. Se voi tarkoittaa saavutettujen etuisuuksien menettämistä. Tukipolitiikkaa tullaan varmasti muuttamaan. Kaikki joutuvat tinkimään.”

Pukkinen kuitenkin muistutti, että meillä on toimiva demokratia, talous on innovatiivinen ja yhteiskunta on monella tapaa tasa-arvoinen.

”Ne luovat edellytykset, että Suomi pysyy hyvinvoivana yhteiskuntana myös tulevaisuudessa. Meillä on perusasiat kunnossa.”

Talouden näkymät, korkojen nousu ja inflaatiokehitys huolestuttavat myös huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä. Sen sijaan Kiinan höllennettyä koronarajoituksiaan tavaratoimitukset länteen ovat lisääntyneet. Siksi esimerkiksi eri komponenttien saatavuus paranee.

Seurakunnat ovat päivittäneet valmiussuunnitelmiaan

Terveydenhoidon päivystyspalveluissa on monella alueella erittäin haasteellinen tilanne tällä hetkellä. Kunnat ovat lisänneet tiedotusta asukkailleen terveydenhoidon ruuhkien vuoksi.

Seurakunnat ovat nyt tai viimeistään vuoden loppuun mennessä päivittäneet valmiussuunnitelmansa. Alueen hiippakuntien mukaan päivitystyöhön on ollut helppo motivoitua tässä maailmantilanteessa. Tampereen hiippakunnassa on painotettu loppuvuoden aikana henkisen huollon valmiuden kehittämistä.

Valmiustoimikunnan kokouksessa kuultiin myös pääesikunnan edustajan alustus informaatiopuolustuksen roolista viranomaisyhteistyössä.

Yhteistyö turvallisuusviranomaisten välillä toimii hyvin. Viranomaiset jatkavat turvallisuustilanteen seurantaa ja varautumista tehostetusti. Myös valmiustoimikunnan kokoontumiset ovat osa tätä varautumista.

”Olemme saattaneet toisemme tietoisiksi siitä mitä organisaatioissamme tapahtuu ja luoneet tilannekuvaa itsellemme. Olette tehneet tärkeää työtä koko vuoden ja olette tehneet sitä hyvin”, ylijohtaja Pukkinen kiitti valmiustoimikuntaa.

