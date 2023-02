Valmiustoimikunta: Varautumiseen ja valmiuteen panostettu ja panostetaan edelleen merkittävästi

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston ylijohtajan Marko Pukkisen johdolla 9.2.2023.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuosi sitten muutti Euroopan turvallisuustilannetta merkittävästi. Ylijohtaja Pukkinen totesi kokouksen alussa, että olemme vuoden aikana joutuneet varautumaan tilanteeseen, johon ei Euroopassa pitänyt enää olla tarvetta.

”Sotilaallinen ja siviiliyhteiskunnan varautuminen on saanut uuden merkityksen meillä Suomessakin. Ukrainaa tuemme koko Euroopan laajuisessa yhteisessä rintamassa,” summasi Pukkinen.

Alueen varautumisen tilanne on edelleen hyvä. Arjen varautumistyötä jatketaan laajasti kaikilla toimialoilla.

Suomessa riittävästi väestönsuojapaikkoja

Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Tarja Wiikinkoski kertoi sisäministeriön selvittävän Suomen väestönsuojapaikkojen määrää ja suojien kuntoa. Päivitettyjen tietojen mukaan Suomessa on noin 50 500 väestönsuojaa, joissa on paikkoja noin 4,8 miljoonalle ihmiselle. Suojapaikkoja on Suomessa riittävästi.

Väestönsuojien määrä vaihtelee kuntien välillä, lähinnä rakennuskannan vuoksi. Haja-asutusalueilla ja pientaloalueilla suojia on vähiten, kaupungeissa eniten. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen osalta Pirkanmaalla väestönsuojapaikkoja on suurin piirtein yhtä paljon kuin väestöä. Vähiten väestönsuojapaikkoja suhteessa väestöön on Etelä-Pohjanmaalla, jossa paikkoja on 48 prosentille väestöstä. Tämä on suora seuraus siitä, että alueella ei ole isoja kaupunkeja ja rakennuskanta koostuu siten pientaloista ja omakotitaloista. Seinäjoella paikkoja on kuitenkin muita Etelä-Pohjanmaan kuntia enemmän.

Wiikinkoski muistutti, että väestönsuojien lisäksi suojautumiseen on muitakin keinoja, esimerkiksi suojautuminen kotiin tai tilapäiseen väestönsuojaan sekä väestönsiirrot turvallisemmille alueille. Väestönsiirtoja harjoiteltiin viime vuonna aluehallintoviraston järjestämissä valmiusharjoituksissa ja samassa yhteydessä kartoitettiin myös väestönsuojien tilanne.

Päivitetyt tiedot suojien ja suojapaikkojen määristä perustuvat pelastuslaitoksilta saatuihin tietoihin yhdistettynä sisäministeriön aiempiin tietoihin sekä Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotietoihin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimassa alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana 46 alueen toimijaa. Yhteistyötä tehdään laajalla rintamalla. Toimijoiden välisen yhteydenpidon mahdollistaminen sekä oikean ja ajantasaisen tiedon välittäminen kaikille osapuolille on aluehallintovirastojen toiminnassa keskeisessä osassa. Kumppanuus on alueilla tiivistä ja monipuolistuu koko ajan uusien häiriötilanteiden ilmaantuessa.



