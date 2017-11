Valo Intranet valittiin jälleen Euroopan parhaaksi

Sinisen Meteoriitin kehittämä Valo Intranet valittiin jo toista kertaa peräkkäin Euroopan parhaaksi Intranet/Extranet -ratkaisuksi European SharePoint Conference 2017 -tapahtumassa. ESPC on maailman merkittävimpiä Microsoftin teknologioihin keskittyviä tapahtumia.

Suomalaisella koodilla menee hyvin. Valo Intranet valittiin jo toista kertaa peräkkäin Euroopan parhaaksi intranet-ratkaisuksi ESPC 2017 tapahtumassa. Lisäksi Valo valittiin finalistiksi parhaan mobiiliratkaisun kategoriassa.

"Alusta alkaen meillä on ollut kaksi erottautumistekijää: oikeasti hyvä tuote ja erottuva brändi. Tämä kertoo, että jotain tehdään oikein. Tarkoitus on jatkaa eteenpäin samalla radalla," kertoo Valon markkinoinnista vastaava Tiina Manninen.

Sinisen Meteoriitin kehittämä Valo Intranet on Microsoftin ekosysteemin päälle rakennettu yhteistyön, työn tuottavuuden ja sisäisen viestinnän alusta. Valolla on yli 500 000 päivittäistä käyttäjää ympäri maailman. Valon liiketoiminta on kolminkertaistunut vuoden 2017 aikana. Menestyksen taustalla on poikkeuksellinen liiketoimintamalli, joka perustuu laajaan kansainväliseen kumppanuusverkostoon: Valoa myy 110 kumppania yli 30 maassa.

Sininen Meteoriitti tiedotti juuri toissa viikolla uuden tytäryhtiön perustamisesta Montrealiin. Uusi tytäryhtiö keskittyy Valo Intranetin liiketoiminnan edistämiseen Pohjois-Amerikan markkinoilla.

"Juuri toissa viikolla kävimme Montrealissa katsomassa toimitiloja ja viime viikolla allekirjoitimme sopimuksia. Valinta Euroopan parhaaksi antaa nyt entistä paremmat eväät Pohjois-Amerikan valloitukseen", kertoo Valon liiketoiminnasta vastaava Jari Pullinen.

Kasvun kova tahti kertoo, että maailmalla on tarvetta uusille yhteistyön alustoille. Suomesta löytyy laajaa teknologia-alan osaamista, eikä pelkästään peliteollisuuden tai mobiilisovellusten saralta.

"Tunnustus on toki merkittävä asia. Mutta isommassa kuvassa tässä palkitaan suomalaista teknologia-alan osaamista. Me halutaan ehdottomasti edesauttaa suomalaisen koodin leviämistä ulkomaille," toteaa Tiina Manninen.

European SharePoint Conference on yksi maailman merkittävimpiä SharePoint, Office 365 ja Azure -tuotteisiin liittyvistä kansainvälisistä tapahtumista. ESPC kokoaa yhteen Microsoftin teknologioiden asiantuntijoita ja tunnettuja teknologia-alan vaikuttajia. Tapahtumassa palkitaan innovaatioita ja merkittäviä saavutuksia SharePoint, Office 365 ja Azure -tuotteiden ympärillä.