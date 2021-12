Valo taipuu moneen Vaasan taidehallissa

Isolahden koulussa ja Nummen koulussa koronatartuntoja 29.11. ja 2.12. 3.12.2021 08:42:01 EET | Tiedote

Isolahden koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa 29.11. Nummen koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa 2.12. Altistuneita on kahdessa koulussa yhteensä 69.