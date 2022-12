Valokuitunen koetaan todella hyväksi työpaikaksi

Valokuitunen osallistui marraskuussa 2022 ensimmäistä kertaa Great Place to Work -henkilöstötutkimukseen ja menestyi heti poikkeuksellisen hyvin. Valokuitusen henkilöstöstä lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) kokee yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka, ja työntekijöiden antamat arviot omasta työpaikastaan toivat yritykselle Great Place to Work -sertifioinnin. Kyseinen tunnustus kertoo yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta, joka perustuu siihen, että työntekijät kertovat tehdyssä kyselyssä viihtyvänsä työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa.

– On todella upeaa, että olemme onnistuneet kasvattamaan kahdessa vuodessa yrityksen tyhjästä sata henkilöä työllistäväksi yritykseksi, ja henkilöstömme kokee työskentelevänsä erittäin hyvässä työpaikassa. Olen syvästi kiitollinen tästä ja arvostan sitä, että lähes jokainen työntekijämme vastasi tähän kyselyyn, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Koronan myötä lisääntynyt hybridityöskentely sekä kiristyvä taloustilanne ovat haastaneet työntekijöitä koko tämän vuoden ajan. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä 38 prosenttia henkilöstöstä arvioi työpaikkansa olevan todella hyvä, joten Valokuitusen tulokset poikkeavat merkittävästi keskiarvosta.

– Valokuituslaiset kokevat työskentelyn Valokuitusella hyvin toisella tavoin kuin suomalaiset työelämässä tällä hetkellä. Ei ole mitenkään selvää, että nuori yritys on onnistunut rakentamaan kulttuurinsa sellaiseksi, että ihmiset todella viihtyvät, yrityskulttuurin asiantuntija Petra Helle-Kari Great Place to Work -yrityksestä kertoo.

Luottamus ja yhteistyön kulttuuri nousivat esille

Valokuitusen henkilöstön mielipiteissä nousi esille erityisesti se, että uutena organisaatioon tullessaan työntekijät tuntevat itsensä tervetulleiksi ja ihmiset kokevat voivansa olla omia itsejään työpaikalla. Lisäksi työntekijöillä on luottamus siihen, että apua saa kollegoilta ja aina voi luottaa muiden yhteistyöhalukkuuteen. Tulosten mukaan ihmiset kokevat myös, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja töihin on mieluisaa tulla.

Jatkossa Valokuitusella panostetaan siihen, että ihan jokainen työntekijä kokisi yrityksen hyväksi työpaikaksi.

– Meille, kuten muillekin organisaatioille, osaava ja sitoutunut henkilöstö on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, että henkilöstö aidosti viihtyy meillä ja haluaa olla myös mukana kehittämässä Valokuitusta entistäkin paremmaksi työpaikaksi. Vain henkilöstön avulla voimme menestyä yrityksenä. Olemme erittäin onnellisia Great Place To Work -henkilöstötutkimuksen tuloksista, ja haluamme tehdä jatkossakin töitä hyvän työntekijäkokemuksen eteen. Nyt on kuitenkin aika juhlistaa tätä upeaa tulosta yhdessä, henkilöstöpäällikkö Sanna Ahlbom kertoo.

Työntekijöiden kommentteja:

”Koko organisaatio pelaa selvästi yhtenä tiiminä. Yhtiö on myös erittäin notkea sopeutumaan uusiin haasteisiin.”

”Tämä on paras työpaikka, missä olen ikinä ollut!”

”Valokuitusen valinnanvapaus asiakkaille on todella tärkeää. Se sama tekemisen ja ideoimisen vapaus heijastuu myös työntekemiseen.”