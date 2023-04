Valokuitunen on yksi Suomen parhaista työpaikoista, selviää Great place to work (GPTW) -organisaation 27. huhtikuuta julkaisemasta Suomen parhaiden työpaikkojen listauksesta. Valokuitunen sijoittui 15. parhaaksi työpaikaksi.



Nouseminen yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista kertoo toimitusjohtaja Heikki Kauniston mukaan siitä, että Valokuitusella on onnistuttu kehittämään avoin ja innostava kulttuuri, johon on osattu rekrytoida kasvuyhtiön alati muuttuvaan toimintaympäristöön sopivat henkilöt. Menestyminen vaatii myös vahvan perustan ja se on Kauniston mukaan yrityksen missio, johon työntekijät ovat vahvasti sitoutuneita.

- Myymme ja rakennamme kaikin puolin erittäin vastuullista ja loistavaa tuotetta eli valokuituun perustuvia tietoliikenneyhteyksiä koteihin ja yrityksille. Ratkaisemme suomalaiskotien ja yritysten tietoliikennepulmat rakentamalla toimintavarmat ja luotettavat yhteydet. Lisäksi teemme sen asiakkaan etua ajatellen, eli tuemme vapaata kilpailua verkossa ja haluamme antaa asiakkaille vapauden kilpailuttaa ja valita omat ratkaisunsa. Tämä on alallamme täysin uutta ja poikkeuksellista. Sen eteen kaikki meillä haluavat tehdä töitä täydellä sydämellä, Kaunisto kertoo.

Kolmessa vuodessa kohti huippua

Valokuitunen on perustettu vuonna 2020. Kolmessa vuodessa yritys on kasvanut muutaman henkilön työllistäjästä kasvuhakuiseksi yli sata henkeä työllistäväksi työpaikaksi, jonka myynti kasvoi viime vuonna yli 400 prosenttia. Pahimmassa koronakriisissä perustetun kasvuyrityksen menestyminen ei ole itsestään selvää.

- Tämä saavutus on meille upea. Olemme keskellä koronaa etäyhteyksillä onnistuneet rekrytoimaan meille töihin juuri oikeat ihmiset, ja sittemmin saaneet porukan hitsautumaan yhteen. Se ei aina ole helppoa, koska teemme töitä paljon etänä ja henkilöstömme on sijoittunut ympäri Suomen. Olemme onnistuneet luomaan yhdessä kulttuurin, joka on avoin, keskusteleva ja toisia kunnioittava. Meillä ihmiset viihtyvät, ovat motivoituneita ja voivat hyvin. Jokaisen mielipidettä arvostetaan ja ilmapiiri kannustaa kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja. Meillä on selkeästi määritelty suunta, mutta silti jokaiselle jää myös tilaa toteuttaa omia ajatuksiaan parhaaksi katsomallaan tavalla, Kaunisto iloitsee.

Valokuitunen sai vuoden 2022 marraskuussa Great Place to Work -sertifioinnin, kun työntekijöistä 86 prosenttia piti työpaikkaansa kokonaisuudessaan todella hyvänä. Kyseinen tunnustus kertoo yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta, joka perustuu siihen, että työntekijät kertovat tehdyssä kyselyssä viihtyvänsä työpaikallaan ja luottavat työnantajaansa. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä 38 prosenttia henkilöstöstä arvioi työpaikkansa olevan todella hyvä.

Great Place To Work® on julkaissut Suomen Parhaat Työpaikat™ -listan vuodesta 2002 lähtien. Suomen Parhaiden Työpaikkojen™ joukkoon voi päästä, mikäli organisaatio on Great Place To Work -sertifioitu™ listaa edeltävän vuoden aikana. Kyseessä on Suomessa ja maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu tunnustus, joka kertoo tutkitusti yrityksen hyvästä työntekijäkokemuksesta. Tutkimuksen taustalla on yli 30 vuoden tutkimustyö hyvän työpaikan keskeisistä elementeistä.