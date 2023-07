Valokuitunen solmi uuden lähes 400 miljoonan euron lainarahoituspaketin – Avointen valokuituverkkoyhteyksien piiriin pääsee jopa 400 000 kotitaloutta Suomessa

Valokuitunen on Capman Infran ja Telian omistama yhteisyritys. Yhtiö on solminut uuden lähes 400 miljoonan euron velkarahoitussopimuksen, joka koostuu 285 miljoonan euron suorasta lainasta ja 100 miljoonan lisälainamahdollisuudesta. Uuden järjestelyn taustalla on ryhmä kansainvälisiä pankkeja, KfW, SEB, Societe Generale, Credit Industriel et Commercial ja NIBC.

Valokuitunen on avointa valokuituverkkoa valtakunnallisesti rakentava suomalainen yritys. Avoimuuden ansiosta kuluttajat voivat valita nettiliittymänsä ja haluamansa lisäpalvelut usealta eri Valokuitusen verkossa toimivalta palveluntarjoajalta. Valokuitusen rakentama tai rakenteilla oleva verkko ulottuu jo nyt 190 000 suomalaiseen kotitalouteen. Uusi rahoituspaketti mahdollistaa verkon rakentamisen 400 000 kotitalouden saataville eri puolilla Suomea.

Suomen valokuituinfrastruktuurin kattavuus on ollut roimasti jäljessä muihin Pohjoismaihin ja lukuisiin Euroopan maihin verrattuna. Suomen kattavat mobiiliverkot eivät yksin pysty vastamaan dataliikenteen määrän kasvuun. Ne tarvitsevat rinnalle valokuidun, joka on tiedonsiirtoratkaisuna nopein ja varmin. Kotitalouksien ja yritysten toimivat ja laadukkaat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeät Suomen kilpailukyvylle ja huoltovarmuudelle.

”Uusi rahoituspaketti on hyvä osoitus yhtiömme laadukkaasta ja luotettavasta liiketoiminnasta. Nyt solmittu rahoitusjärjestely on luonteeltaan erittäin vahva ja antaa yhtiön kasvulle erinomaiset edellytykset. Uusi sopimus takaa vankan taloudellisen pohjan pitkälle tulevaisuuteen,” sanoo Valokuitusen talous- ja rahoitusjohtaja Juho Ansio.

”Me suomalaiset olemme viimeisen parin vuoden aikana heränneet nopeiden ja toimintavarmojen tietoliikenneyhteyksien merkitykseen. Sen myötä myös yhtiömme kasvu on ylittänyt kaikki odotukset. Uusi rahoituspaketti vahvistaa asemaamme Suomen suurimpana valokuituverkkojen rakentajana ja takaa sadoille tuhansille suomalaisille pääsyn avoimeen ja toimintavarmaan tietoliikenneverkkoon, jossa asiakas voi itse valita ja kilpailuttaa oman internetliittymänsä,” sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.

Valokuitunen Oy rakentaa valokuituyhteyksiä taajamien koteihin ja yrityksiin valtakunnallisesti sinne, missä kysyntää on eniten. Valokuitu on paras saatavilla oleva kiinteä yhteys, joka ei pätki verkon kuormittumisen tai sääolosuhteiden takia. Valokuidulla kotitaloudet saavat tiedonsiirtoyhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi vuosikymmeniksi. Kytkemme pientalojen valokuituyhteydet Telian ylläpitämään Avoin Kuitu -runkoverkkoon, jossa asiakas voi nyt ja jatkossa valita nettiliittymänsä usealta eri palveluntarjoajalta. Lähivuosina Valokuitunen investoi satoja miljoonia valokuituverkkoihin Suomessa, jo pelkästään vuoden 2023 aikana investoimme 100 miljoonaa verkkojen rakentamiseen. Valokuitusen verkkojen rakentamisen pääyhteistyökumppani on Eltel. Meidät omistavat suomalainen sijoitusyhtiö CapManin Infra-rahasto ja Telia. www.valokuitunen.fi