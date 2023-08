Valokuitusen verkko on Suomen suurin avoin valokuituverkko - verkko ulottuu nyt jo yli 200 000 kotitalouteen

Nettiyhteys vaikuttaa uuden kodin hankinnassa - hyvä verkkoyhteys asunnonhankkijoille kuin vesijohtovesi tai sähköverkko 13.7.2023 07:45:00 EEST | Tiedote

Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että nopea ja toimintavarma nettiyhteys on ehdottoman tärkeä asia uutta kotia hankittaessa. Jokseenkin samaa mieltä asiasta on 32 prosenttia kansalaisista. Uuden kodin verkkoyhteys on yhtä lailla keskeinen naisille ja miehille, mutta iäkkäämmät suomalaiset arvostavat hyvää verkkoyhteyttä nuorempia enemmän, selviää Valokuitusen YouGovilla teettämästä kyselytutkimuksesta.